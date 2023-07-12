Зеленский: Есть договоренность о новых установках Patriot от Германии и мощные договоренности с Канадой

Зеленский утром 12 июля на полях саммита в Вильнюсе провел встречи с Шольцем и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
По словам президента, с канцлером Германии он говорил о гарантиях безопасности Украине.
"Есть договоренность о дополнительных пусковых установках Patriot и ракетах для них от Германии. Это очень важно для защиты жизни в Украине от российского террора! Благодарен за готовность Германии к длительной, многолетней поддержке Украины и нашей защите свободы. Долгие программы поддержки – это лучший сигнал всем в мире, что наша Европа останется пространством безопасности и мира", – написал он по итогам встречи.
О гарантиях безопасности Украины на пути в НАТО Зеленский говорил и с Трюдо.
"Имеем понимание Канады, будет понимание мира, готовим важную безопасность для Украины. Благодарен Джастину и Канаде за усиление наших воинов бронетехникой. Есть мощные договоренности", – рассказал президент Украины.
Министр обороны Германии Борис Писториус сообщал 11 июля, что в новый пакет оборонной помощи ФРГ войдут две пусковые установки ЗРК Patriot и несколько десятков единиц бронетехники, в том числе танки Leopard 1 A5.
Зеленский прибыл в Вильнюс 11 июля. В день открытия он не участвовал в саммите, но, как писали СМИ, пытался добиться изменений в тексте итогового коммюнике (оно уже опубликовано, в документе говорится, что Украине для вступления в НАТО уже не нужен ПДЧ, но пока в нем нет приглашения в Альянс), также он выступил на концерте в поддержку вступления Украины в НАТО.
Зеленский сообщал, что сегодня у него запланирован ряд переговоров с партнерами, также он примет участие в инаугурационном заседании совета Украина – НАТО. На саммите, по словам президента, у Украины три приоритетных вопроса: пакеты оборонной помощи, приглашение страны в НАТО и гарантии безопасности Украины.