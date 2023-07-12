Зеленский: Есть договоренность о новых установках Patriot от Германии и мощные договоренности с Канадой

Зеленский утром 12 июля на полях саммита в Вильнюсе провел встречи с Шольцем и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

По словам президента, с канцлером Германии он говорил о гарантиях безопасности Украине.

"Есть договоренность о дополнительных пусковых установках Patriot и ракетах для них от Германии. Это очень важно для защиты жизни в Украине от российского террора! Благодарен за готовность Германии к длительной, многолетней поддержке Украины и нашей защите свободы. Долгие программы поддержки – это лучший сигнал всем в мире, что наша Европа останется пространством безопасности и мира", – написал он по итогам встречи.

О гарантиях безопасности Украины на пути в НАТО Зеленский говорил и с Трюдо.

"Имеем понимание Канады, будет понимание мира, готовим важную безопасность для Украины. Благодарен Джастину и Канаде за усиление наших воинов бронетехникой. Есть мощные договоренности", – рассказал президент Украины.