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Зеленский: Есть договоренность о новых установках Patriot от Германии и мощные договоренности с Канадой

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Германия предоставит Украине новые установки Patriot и ракеты к ним, сообщил Зеленский
Германия предоставит Украине новые установки Patriot и ракеты к ним, сообщил Зеленский
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи на полях саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля достигли договоренности о предоставлении Украине новых пусковых установок Patriot. Об этом Зеленский написал в Telegram.

Зеленский утром 12 июля на полях саммита в Вильнюсе провел встречи с Шольцем и премьер-министром Канады Джастином Трюдо. 

По словам президента, с канцлером Германии он говорил о гарантиях безопасности Украине. 

"Есть договоренность о дополнительных пусковых установках Patriot и ракетах для них от Германии. Это очень важно для защиты жизни в Украине от российского террора! Благодарен за готовность Германии к длительной, многолетней поддержке Украины и нашей защите свободы. Долгие программы поддержки – это лучший сигнал всем в мире, что наша Европа останется пространством безопасности и мира", – написал он по итогам встречи. 

О гарантиях безопасности Украины на пути в НАТО Зеленский говорил и с Трюдо. 

"Имеем понимание Канады, будет понимание мира, готовим важную безопасность для Украины. Благодарен Джастину и Канаде за усиление наших воинов бронетехникой. Есть мощные договоренности", – рассказал президент Украины. 

Контекст:

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщал 11 июля, что в новый пакет оборонной помощи ФРГ войдут две пусковые установки ЗРК Patriot и несколько десятков единиц бронетехники, в том числе танки Leopard 1 A5. 

Зеленский прибыл в Вильнюс 11 июляВ день открытия он не участвовал в саммите, но, как писали СМИ, пытался добиться изменений в тексте итогового коммюнике (оно уже опубликовано, в документе  говорится, что Украине для вступления в НАТО уже не нужен ПДЧ, но пока в нем нет приглашения в Альянс), также он выступил на концерте в поддержку вступления Украины в НАТО.

Зеленский сообщал, что сегодня у него запланирован ряд переговоров с партнерами, также он примет участие в инаугурационном заседании совета Украина – НАТО. На саммите, по словам президента, у Украины три приоритетных вопроса: пакеты оборонной помощи, приглашение страны в НАТО и гарантии безопасности Украины. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, Украина, НАТО, Канада, Владимир Зеленский, Джастин Трюдо, ЗРК Patriot, саммит НАТО, Олаф Шольц
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