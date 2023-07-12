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70 боевых машин и транспортеров, тысячи боеприпасов для танков Challenger 2. Великобритания утвердила новую помощь Украине

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Пакет предусматривает $64,7 млн на ремонт техники и создание реабилитационного центра для военных
Пакет предусматривает $64,7 млн на ремонт техники и создание реабилитационного центра для военных
Фото: ЕРА

Правительство Великобритании 12 июля сообщило о новом пакете помощи Украине для защиты от российской агрессии, куда войдет оружие и боеприпасы.

Силы обороны получат более 70 боевых машин и транспортеров, тысячи боеприпасов для танков Challenger 2, а также около £50 млн ($64,7 млн) на ремонт техники и создание реабилитационного центра для военных.

"По мере того как Украина добивается стратегического прогресса в своем контрнаступлении, а деградация российских войск начинает заражать путинскую линию фронта, мы усиливаем наши официальные меры по защите Украины в долгосрочной перспективе", – цитирует сайт британского правительства премьер-министра Риши Сунака. 

В сообщении говорится, что на полях саммита НАТО в Вильнюсе страны G7, и Великобритания в их числе, примут совместную декларацию, в которой возьмут на себя долгосрочные двусторонние обязательства по обеспечению безопасности Украины с целью "создания такой Украины, которая сможет защитить свой территориальный суверенитет как сегодня, так и в будущем".

Контекст:

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Согласно данным правительства Великобритании, в 2022 году Соединенное Королевство предоставило Украине военной помощи на £2,3 млрд, это больше, чем "любая другая страна, кроме США".

Выступая на Мюнхенской конференции в феврале 2023 года, премьер-министр Великобритании Сунак подчеркнул, что Великобритания стала первой страной в мире, которая заявила о предоставлении танков Украине, начала обучение пилотов и морских пехотинцев.

21 июня на открытии конференции по восстановлению Украины после российской агрессии Ukraine Recovery Conference в Лондоне глава британского правительства сообщил, что Лондон предоставит Украине кредитных гарантий в объеме £2,35 млрд ($3 млрд).По его словам, Украина обладала "огромной инвестиционной привлекательностью" до войны, а вторжение России только доказало, как много Украина "может предложить".

Теги: Великобритания, Большая семерка, военная техника, военная помощь, война России против Украины, безопасность, саммит НАТО, Риши Сунак
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