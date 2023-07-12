70 боевых машин и транспортеров, тысячи боеприпасов для танков Challenger 2. Великобритания утвердила новую помощь Украине

Силы обороны получат более 70 боевых машин и транспортеров, тысячи боеприпасов для танков Challenger 2, а также около £50 млн ($64,7 млн) на ремонт техники и создание реабилитационного центра для военных.

"По мере того как Украина добивается стратегического прогресса в своем контрнаступлении, а деградация российских войск начинает заражать путинскую линию фронта, мы усиливаем наши официальные меры по защите Украины в долгосрочной перспективе", – цитирует сайт британского правительства премьер-министра Риши Сунака.

В сообщении говорится, что на полях саммита НАТО в Вильнюсе страны G7, и Великобритания в их числе, примут совместную декларацию, в которой возьмут на себя долгосрочные двусторонние обязательства по обеспечению безопасности Украины с целью "создания такой Украины, которая сможет защитить свой территориальный суверенитет как сегодня, так и в будущем".