Байден встретится с Сунаком, чтобы обсудить передачу Украине кассетных бомб. Великобритания подписала конвенцию об их запрете

Байден уже прибыл в Соединенное Королевство, накануне саммита НАТО в Вильнюсе он встретится с главой британского правительства и королем Чарльзом ІІІ.

"Сунак не критиковал напрямую своего американского коллегу после пятничного заявления о передаче кассетных бомб, но в субботу он сказал, что Великобритания является одной из 123 стран, подписавших Конвенцию по кассетным боеприпасам, международный договор, который запрещает производство или использование этого оружия", – отмечает ВВС.

При этом британский премьер подтвердил приверженность его страны военной помощи Украине и выразил надежду, что это сделают все страны.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес в интервью каналу RTVE 8 июля также заявила, что выступает против применения кассетных боеприпасов, сказав, однако, что "уважает решение суверенной страны США", принятое не в рамках НАТО.

Байден сказал CNN 7 июля, что решение о поставках боеприпасов с кассетным зарядом было "очень трудным", но они необходимы Украине для защиты в развязанной РФ войне.