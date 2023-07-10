Байден встретится с Сунаком, чтобы обсудить передачу Украине кассетных бомб. Великобритания подписала конвенцию об их запрете

Байден уже прибыл в Соединенное Королевство, накануне саммита НАТО в Вильнюсе он встретится с главой британского правительства и королем Чарльзом ІІІ.
"Сунак не критиковал напрямую своего американского коллегу после пятничного заявления о передаче кассетных бомб, но в субботу он сказал, что Великобритания является одной из 123 стран, подписавших Конвенцию по кассетным боеприпасам, международный договор, который запрещает производство или использование этого оружия", – отмечает ВВС.
При этом британский премьер подтвердил приверженность его страны военной помощи Украине и выразил надежду, что это сделают все страны.
Министр обороны Испании Маргарита Роблес в интервью каналу RTVE 8 июля также заявила, что выступает против применения кассетных боеприпасов, сказав, однако, что "уважает решение суверенной страны США", принятое не в рамках НАТО.
Байден сказал CNN 7 июля, что решение о поставках боеприпасов с кассетным зарядом было "очень трудным", но они необходимы Украине для защиты в развязанной РФ войне.
7 июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн, в него вошли боеприпасы калибра 155 мм, в том числе DPICM (кассетные боеприпасы).
США решились включить в помощь кассетные боеприпасы, потому что Украина находится в разгаре своего контрнаступления, заявили в Пентагоне. "Мы хотим убедиться, что у украинцев достаточно артиллерии, чтобы держаться в бою в контексте текущего контрнаступления... дела идут немного медленнее, чем некоторые надеялись", – указал замминистра обороны по политическим вопросам Колин Каль.
Как подчеркнули в Белом доме, одним из условий поставки вооружений Украине в целом является то, что она не будет их использовать не на своей территории.
Конвенция ООН по кассетным боеприпасам, вступившая в силу в 2010 году, запрещает их накопление, передачу или использование, однако страны, владеющие крупнейшими запасами такого вооружения (США, Китай и Россия), документ не подписали.
Кроме того, международное право запрещает использование кассетных снарядов в густонаселенных районах и против мирных жителей. Россия, как писали СМИ, сбрасывала такие бомбы на города в Сирии, хотя и отрицала их применение. С начала вторжения РФ в Украину зафиксировано использование Россией таких боеприпасов в Харьковской, Николаевской, Днепропетровской и Донецкой областях.
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Украина будет использовать кассетные боеприпасы только на своей территории; силы обороны откажутся от применения кассетных зарядов в городах; Украина будет вести строгий учет использования этого типа оружия и локальных зон, где оно будет применяться; после освобождения эти территории будут приоритетными для целей разминирования; Минобороны будет отчитываться перед партнерами об использовании кассетных боеприпасов.