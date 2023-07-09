Германия не может стоять на пути у США в вопросе предоставления Украине кассетных боеприпасов – Штайнмайер

Издание сообщило, что Штайнмайер выступил в защиту поставок США кассетных беприпасов Украине.

Он отметил, что его страна подписала конвенцию о кассетных боеприпасах, но "в нынешней ситуации она [Германия] не может стоять на пути США".

8 июля спикер федерального правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что ФРГ в целом выступает против применения кассетных боеприпасов, но в случае Украины речь идет о защите ее территории. Он также напомнил, что такие боеприпасы применяет РФ.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, комментируя решение США, 7 июля также подчеркнула, что ее страна является участником конвенции, пишет Reuters.