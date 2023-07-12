Великобритания объявит о новом пакете военной помощи Украине. В него войдут боеприпасы, техника для армии и оплата ремонта – СМИ

По данным агентства, силы обороны получат более 70 боевых машин и транспортеров, тысячи боеприпасов для танков Challenger 2, а также около £50 млн ($64,7 млн) на ремонт техники.

Британское правительство также заявило, что все члены G7 – Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США – намерены подписать 12 июля новую рамочную программу, предусматривающую долгосрочные двусторонние обязательства по обеспечению безопасности Украины. Это должно произойти на саммите НАТО, который сегодня продолжится в Вильнюсе (Литва).

Накануне саммита премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил о необходимости продолжения военной поддержки Украины союзниками. Он считает, что Киеву сейчас нецелесообразно вступать в оборонный блок, когда идет война с Россией, но "законное место" Украины – в Альянсе.