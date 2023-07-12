ГОРДОН
 
 
МИР

Великобритания объявит о новом пакете военной помощи Украине. В него войдут боеприпасы, техника для армии и оплата ремонта – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На ремонт вооружений Британия направит около &pound;50 млн ($64,7 млн)
На ремонт вооружений Британия направит около £50 млн ($64,7 млн)
Фото: depositphotos.com

Великобритания готовит для Украины очередной пакет помощи для защиты от российской агрессии. Об этом со ссылкой на заявление правительства страны сообщает Reuters.

По данным агентства, силы обороны получат более 70 боевых машин и транспортеров, тысячи боеприпасов для танков Challenger 2, а также около £50 млн ($64,7 млн) на ремонт техники.

Британское правительство также заявило, что все члены G7 – Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США – намерены подписать 12 июля новую рамочную программу, предусматривающую долгосрочные двусторонние обязательства по обеспечению безопасности Украины. Это должно произойти на саммите НАТО, который сегодня продолжится в Вильнюсе (Литва).

Накануне саммита премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил о необходимости продолжения военной поддержки Украины союзниками. Он считает, что Киеву сейчас нецелесообразно вступать в оборонный блок, когда идет война с Россией, но "законное место" Украины – в Альянсе.

Контекст:

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Согласно данным правительства Великобритании, в 2022 году Соединенное Королевство предоставило Украине военной помощи на £2,3 млрд, это больше, чем "любая другая страна, кроме США".

Выступая на Мюнхенской конференции в феврале 2023 года, премьер-министр Великобритании Риши Сунак подчеркнул, что Великобритания стала первой страной в мире, которая заявила о предоставлении танков Украине, начнет обучение пилотов и морских пехотинцев.

Теги: Великобритания, военная техника, военная помощь, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Фаршированные цветы кабачков. Рецепт
Фаршированные цветы кабачков. Рецепт
Благодаря этому ваши оладьи всегда будут получаться пышными и воздушными. Кулинарные хитрости от эксперта
Благодаря этому ваши оладьи всегда будут получаться пышными и воздушными. Кулинарные хитрости от эксперта
Галина ГРИШИНА
Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото
Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото
Как спасти капусту от вредителя. Названы эффективные препараты от капустной совки
Как спасти капусту от вредителя. Названы эффективные препараты от капустной совки
Ратаковски снялась на фоне лавандового поля. Фото в топе и шортах
Ратаковски снялась на фоне лавандового поля. Фото в топе и шортах
Галина ГРИШИНА
Сменила вышиванку на костюм с высоким разрезом. Зеленская появилась на ужине у президента Литвы в наряде от украинского дизайнера. Фото
Сменила вышиванку на костюм с высоким разрезом. Зеленская появилась на ужине у президента Литвы в наряде от украинского дизайнера. Фото
Галина ГРИШИНА
Свитолина прокомментировала свою победу на Wimbledon над первой ракеткой мира Швентек из Польши
Свитолина прокомментировала свою победу на Wimbledon над первой ракеткой мира Швентек из Польши
Галина ГРИШИНА
Налчаджиоглу во время медового месяца улетел в Испанию без жены. СМИ писали, что там отдыхает Ани Лорак
Налчаджиоглу во время медового месяца улетел в Испанию без жены. СМИ писали, что там отдыхает Ани Лорак
Галина ГРИШИНА
"Одно из самых великолепных цветовых сочетаний". Мастер маникюра показала, как выглядит микс цветов фуксии и мяты
"Одно из самых великолепных цветовых сочетаний". Мастер маникюра показала, как выглядит микс цветов фуксии и мяты
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины на саммите НАТО в Вильнюсе появилась в вышиванке почти за 10 тыс. грн от укранского бренда. Фото
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины на саммите НАТО в Вильнюсе появилась в вышиванке почти за 10 тыс. грн от укранского бренда. Фото
Галина ГРИШИНА
Вот как с помощью пищевой соды можно повысить урожайность огурцов. Эксперты рассказали об эффективной подкормке, которая улучшит рост плодов
Вот как с помощью пищевой соды можно повысить урожайность огурцов. Эксперты рассказали об эффективной подкормке, которая улучшит рост плодов
Галина ГРИШИНА
От Лопес до Ратаковски и Клум. Пять знаменитостей в прозрачных платьях, которые стали летней альтернативой маленькому черному платью. Фото
От Лопес до Ратаковски и Клум. Пять знаменитостей в прозрачных платьях, которые стали летней альтернативой маленькому черному платью. Фото
Галина ГРИШИНА
Смешайте это с водой – и через четыре часа можно есть вкусные и полезные желейные конфеты без химии и красителей. Кулинарный лайфхак
Смешайте это с водой – и через четыре часа можно есть вкусные и полезные желейные конфеты без химии и красителей. Кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
59-летний Джонсон в восьмой раз стал отцом. Его 35-летняя жена опубликовала первые фото новорожденного сына
59-летний Джонсон в восьмой раз стал отцом. Его 35-летняя жена опубликовала первые фото новорожденного сына
Галина ГРИШИНА
Рианна снялась в коралловом белье из собственной коллекции. Фото
Рианна снялась в коралловом белье из собственной коллекции. Фото
Галина ГРИШИНА
45-летняя Летиция Каста выложила в сеть пляжное фото. Супермодель снялась в купальнике оливкового цвета
45-летняя Летиция Каста выложила в сеть пляжное фото. Супермодель снялась в купальнике оливкового цвета
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте это в воду – и соберете щедрый урожай больших помидоров. Эксперт рассказал, как без химии подкормить томаты в июле (118487)
2
46-летний Налчаджиоглу после женитьбы на 27-летней визажистке признался, что красит волосы и бороду. Фото (63524)
3
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины на саммите НАТО в Вильнюсе появилась в вышиванке почти за 10 тыс. грн от укранского бренда. Фото (60000)
4
"Это что-то волшебное". Жена Налчаджиоглу показала фото с дочерью из Турции (53121)
5
65-летняя Стоун снялась в коралловом купальнике дома возле холодильника (38232)
6
Виталий Кличко высказался о личной жизни младшего брата – 47-летнего Владимира Кличко (32903)
7
59-летний Джонсон в восьмой раз стал отцом. Его 35-летняя жена опубликовала первые фото новорожденного сына (32523)
8
Налчаджиоглу высказался о падчерице и своей дочери от Ани Лорак (29001)
 
 
 
 