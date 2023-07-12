Великобритания объявит о новом пакете военной помощи Украине. В него войдут боеприпасы, техника для армии и оплата ремонта – СМИ

По данным агентства, силы обороны получат более 70 боевых машин и транспортеров, тысячи боеприпасов для танков Challenger 2, а также около £50 млн ($64,7 млн) на ремонт техники.
Британское правительство также заявило, что все члены G7 – Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США – намерены подписать 12 июля новую рамочную программу, предусматривающую долгосрочные двусторонние обязательства по обеспечению безопасности Украины. Это должно произойти на саммите НАТО, который сегодня продолжится в Вильнюсе (Литва).
Накануне саммита премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил о необходимости продолжения военной поддержки Украины союзниками. Он считает, что Киеву сейчас нецелесообразно вступать в оборонный блок, когда идет война с Россией, но "законное место" Украины – в Альянсе.
Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Согласно данным правительства Великобритании, в 2022 году Соединенное Королевство предоставило Украине военной помощи на £2,3 млрд, это больше, чем "любая другая страна, кроме США".
Выступая на Мюнхенской конференции в феврале 2023 года, премьер-министр Великобритании Риши Сунак подчеркнул, что Великобритания стала первой страной в мире, которая заявила о предоставлении танков Украине, начнет обучение пилотов и морских пехотинцев.