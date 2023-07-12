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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Первый вопрос – оружие". Зеленский встретился с Трюдо и Шольцем в Вильнюсе

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Зеленский: Ожидаем хороших новостей для защиты жизни украинцев и для нашей обороны
Зеленский: Ожидаем хороших новостей для защиты жизни украинцев и для нашей обороны
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский 12 июля на полях саммита НАТО в Вильнюсе провел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, а потом начал переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом он сообщил в Twitter.

Информируя о встрече с Трюдо, Зеленский рассказал, что поблагодарил собеседника за неизменную поддержку Украины. "Первый вопрос сегодня – оружие для наших воинов", – подчеркнул он. 

О начале разговора с Шольцем Зеленский сообщил почти через час после этого твита. "Диалог с Олафом Шольцем, как обычно, будет содержательным. Ожидаем хороших новостей для защиты жизни украинцев и для нашей обороны", – написал он. 

Контекст:

Зеленский прибыл в Вильнюс 11 июляВ день открытия он не участвовал в саммите, но, как писали СМИ, пытался добиться изменений в тексте итогового коммюнике (оно уже опубликовано, в документе  говорится, что Украине для вступления в НАТО уже не нужен ПДЧ, но пока в нем нет приглашения в Альянс), также он выступил на концерте в поддержку вступления Украины в НАТО.

Зеленский сообщал, что сегодня у него запланирован ряд переговоров с партнерами, также он примет участие в инаугурационном заседании совета Украина – НАТО. На саммите, по словам президента, у Украины три приоритетных вопроса: пакеты оборонной помощи, приглашение страны в НАТО и гарантии безопасности Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, Украина, НАТО, оружие, Канада, военная помощь, Вильнюс, Владимир Зеленский, Джастин Трюдо, саммит НАТО, встреча, Олаф Шольц
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