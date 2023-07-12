"Первый вопрос – оружие". Зеленский встретился с Трюдо и Шольцем в Вильнюсе

Зеленский: Ожидаем хороших новостей для защиты жизни украинцев и для нашей обороны Фото: ЕРА

Информируя о встрече с Трюдо, Зеленский рассказал, что поблагодарил собеседника за неизменную поддержку Украины. "Первый вопрос сегодня – оружие для наших воинов", – подчеркнул он.

Розпочалася зустріч із Канадою * . @JustinTrudeau, дякуємо за незмінну підтримку України * ! Перше питання сьогодні – зброя для наших воїнів. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2023

О начале разговора с Шольцем Зеленский сообщил почти через час после этого твита. "Диалог с Олафом Шольцем, как обычно, будет содержательным. Ожидаем хороших новостей для защиты жизни украинцев и для нашей обороны", – написал он.