"Первый вопрос – оружие". Зеленский встретился с Трюдо и Шольцем в Вильнюсе

Информируя о встрече с Трюдо, Зеленский рассказал, что поблагодарил собеседника за неизменную поддержку Украины. "Первый вопрос сегодня – оружие для наших воинов", – подчеркнул он.
Розпочалася зустріч із Канадою * . @JustinTrudeau, дякуємо за незмінну підтримку України * ! Перше питання сьогодні – зброя для наших воїнів.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2023
О начале разговора с Шольцем Зеленский сообщил почти через час после этого твита. "Диалог с Олафом Шольцем, как обычно, будет содержательным. Ожидаем хороших новостей для защиты жизни украинцев и для нашей обороны", – написал он.
Почали зустріч із Німеччиною * . Діалог з Олафом Шольцом @Bundeskanzler, як завжди, буде змістовним. Очікуємо гарних новин для захисту життя українців та для нашої оборони.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2023
Зеленский прибыл в Вильнюс 11 июля. В день открытия он не участвовал в саммите, но, как писали СМИ, пытался добиться изменений в тексте итогового коммюнике (оно уже опубликовано, в документе говорится, что Украине для вступления в НАТО уже не нужен ПДЧ, но пока в нем нет приглашения в Альянс), также он выступил на концерте в поддержку вступления Украины в НАТО.
Зеленский сообщал, что сегодня у него запланирован ряд переговоров с партнерами, также он примет участие в инаугурационном заседании совета Украина – НАТО. На саммите, по словам президента, у Украины три приоритетных вопроса: пакеты оборонной помощи, приглашение страны в НАТО и гарантии безопасности Украины.