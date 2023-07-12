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Байден и Эрдоган более часа разговаривали на полях саммита в Вильнюсе. Поддержка Украины была одной из тем встречи

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Эрдоган и Байден встретились в Вильнюсе
Эрдоган и Байден встретились в Вильнюсе
Фото: Presidency of the Republic of Türkiye / Twitter

Президент США Джо Байден и президент Турции Реджеп Эрдоган 11 июня провели встречу на полях саммита НАТО в Вильнюсе, сообщила пресс-служба Белого дома.

Согласно релизу, Байден приветствовал достижение договоренности с Швецией и НАТО о разблокировании вступления Швеции в Альянс. 

"Президенты обсудили усилия по укреплению двустороннего сотрудничества, приветствовали последний раунд дискуссий в рамках стратегического механизма и обменялись мнениями по оборонным и экономическим приоритетам. Они также обсудили региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, включая неизменную поддержку Украины и важность сохранения стабильности в Эгейском море", – сообщили в Белом доме. 

Эрдоган отметил, что в ходе встречи обсуждались двусторонние отношения США и Турции и возможности сотрудничества в сфере безопасности. Он акцентировал внимание на том, что хочет, чтобы эти контакты были полезны для Турции. 

Турецкое государственное агентство "Анадолу" добавило, что переговоры Эрдогана и Байдена длились 1 час 15 минут. Президент Турции заявил, что рассматривает встречу с Байденом как первый шаг к началу консультаций на уровне глав государств в рамках стратегического механизма.

Совместный стратегический механизм, направленный на дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества между странами, США и Турция запустили в апреле 2022 года, информирует "Анадолу".

Контекст:

О том, что Турция согласилась ратифицировать присоединение Швеции к Альянсу, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 10 июля после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном накануне саммита НАТО в Литве.

Ранее в тот же день Эрдоган утверждал, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в члены Европейского союза.

11 июля в Белом доме сообщили, что после того, как Анкара разблокировала вступление Швеции в НАТО, США приняли решение передать Турции истребители F-16.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Реджеп Эрдоган, НАТО, Швеция, Джо Байден, Вильнюс, саммит НАТО, сотрудничество
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