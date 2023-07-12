Байден и Эрдоган более часа разговаривали на полях саммита в Вильнюсе. Поддержка Украины была одной из тем встречи

Согласно релизу, Байден приветствовал достижение договоренности с Швецией и НАТО о разблокировании вступления Швеции в Альянс.

"Президенты обсудили усилия по укреплению двустороннего сотрудничества, приветствовали последний раунд дискуссий в рамках стратегического механизма и обменялись мнениями по оборонным и экономическим приоритетам. Они также обсудили региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, включая неизменную поддержку Украины и важность сохранения стабильности в Эгейском море", – сообщили в Белом доме.

Эрдоган отметил, что в ходе встречи обсуждались двусторонние отношения США и Турции и возможности сотрудничества в сфере безопасности. Он акцентировал внимание на том, что хочет, чтобы эти контакты были полезны для Турции.

NATO Liderler Zirvesi marj * nda ABD Ba * kan * Joe Biden ile bir görü * me gerçekle * tirdik.



Görü * memizde ikili ili * kilerimizi ve güvenlik alan * ndaki i * birli * i imkânlar * m * z * ele ald * k. Temaslar * m * z * n ülkemiz için hay * rlara vesile olmas * n * diliyorum. * pic.twitter.com/wsoyoga85u — Recep Tayyip Erdo * an (@RTErdogan) July 11, 2023

Турецкое государственное агентство "Анадолу" добавило, что переговоры Эрдогана и Байдена длились 1 час 15 минут. Президент Турции заявил, что рассматривает встречу с Байденом как первый шаг к началу консультаций на уровне глав государств в рамках стратегического механизма.

Совместный стратегический механизм, направленный на дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества между странами, США и Турция запустили в апреле 2022 года, информирует "Анадолу".