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Скорость, с которой Украина движется в ЕС, впечатляет – глава Еврокомиссии

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Фон дер Ляйен: Я уверена, что если они будут продолжать так и дальше, если сохранят темп, успех будет скоро
Фон дер Ляйен: Я уверена, что если они будут продолжать так и дальше, если сохранят темп, успех будет скоро
Фото: ЕРА

Украина быстро достигнет успеха в процессе вступления в Евросоюз, если сохранит нынешний темп проведения реформ. Об этом глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила после прибытия на саммит НАТО в Вильнюсе, сообщила "Европейская правда".

Она отметила, что не может комментировать вопрос членства Украины в НАТО, но рассказала о прогрессе на пути к членству в ЕС. 

"Скорость, с которой Украина двигается на пути к членству в ЕС, впечатляет. Это процесс, основанный на заслугах, и энтузиазм и интенсивность, с которыми Украина реформируется, быстро приближают ее к членству в ЕС, – заявила глава Еврокомиссии. – Я уверена, что если они будут продолжать так и дальше, если сохранят темп, успех будет скоро. Это отличный пример того, как можно быстро двигаться к членству в ЕС, если вы выполняете необходимые требования". 

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции с февраля 2019 года.

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня 2023 года заявил, что Украина близка к выполнению рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Украина в полном объеме выполнила две из семи рекомендаций Еврокомиссии для дальнейшей интеграции в ЕС, сообщила 22 июня шведский министр по делам Евросоюза Джессика Росвалл. В частности, она отметила, что Украина приняла законодательные инициативы, касающиеся органов судебной власти и средств массовой информации.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: НАТО, реформы, Вильнюс, Европейский союз, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, саммит НАТО, вступление Украины в ЕС
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