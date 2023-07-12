Скорость, с которой Украина движется в ЕС, впечатляет – глава Еврокомиссии

Фон дер Ляйен: Я уверена, что если они будут продолжать так и дальше, если сохранят темп, успех будет скоро Фото: ЕРА

Она отметила, что не может комментировать вопрос членства Украины в НАТО, но рассказала о прогрессе на пути к членству в ЕС.

"Скорость, с которой Украина двигается на пути к членству в ЕС, впечатляет. Это процесс, основанный на заслугах, и энтузиазм и интенсивность, с которыми Украина реформируется, быстро приближают ее к членству в ЕС, – заявила глава Еврокомиссии. – Я уверена, что если они будут продолжать так и дальше, если сохранят темп, успех будет скоро. Это отличный пример того, как можно быстро двигаться к членству в ЕС, если вы выполняете необходимые требования".