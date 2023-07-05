"Мы еще не раз удивим мир". В Офисе президента ответили, куда Украина вступит раньше – в ЕС или НАТО

Его спросили, куда Украина вступит раньше – в ЕС или в НАТО.
"События точно ускорятся после победы. И по вступлению в ЕС, и по вступлению в НАТО. Нужно быть готовыми к тому времени, когда эти события ускорятся, – ответил Жовква. – В случае ЕС – формально начать переговоры о вступлении. И мы уверены, что такое решение будет принято до конца этого года. Поэтому готовность по ЕС – это начало переговоров. Готовность по НАТО – это получить первую процедуру, а именно – приглашение к вступлению".
Как указал замглавы ОПУ, Украина "уже не раз удивляла мир темпами своего развития и своими успехами", как на поле боя, так и в дипломатии.
"Я думаю, мы еще не один раз удивим мир", – резюмировал Жовква.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 1 июня в Кишиневе, что Украине в 2023 году нужны приглашения в НАТО и ЕС, а также гарантии безопасности на пути в Альянс.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции с февраля 2019 года.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. 23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине статус кандидата.
30 сентября – после того, как президент страны-агрессора России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек Североатлантического союза Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.
В Офисе президента Украины заявили 10 июня, что будущее вступление Украины в НАТО поддержали уже 20 членов Альянса. 21-й стала Испания, сообщил Зеленский 1 июля.
Украина в полном объеме выполнила две из семи рекомендаций Еврокомиссии для дальнейшей интеграции в ЕС, сообщила 22 июня 2023 года шведский министр по делам Евросоюза Джессика Росвалл. В частности, она отметила, что Украина приняла законодательные инициативы, касающиеся органов судебной власти и средств массовой информации. В конце июня в Кабмине назвали первоочередные шаги, которые должна выполнить Украина на пути в ЕС перед осенним отчетом Еврокомиссии.