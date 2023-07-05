"Мы еще не раз удивим мир". В Офисе президента ответили, куда Украина вступит раньше – в ЕС или НАТО

События по вступлению Украины в ЕС и НАТО "точно ускорятся" после победы в войне против РФ, отметил Жовква Фото: Igor Zhovkva / Facebook

Его спросили, куда Украина вступит раньше – в ЕС или в НАТО.

"События точно ускорятся после победы. И по вступлению в ЕС, и по вступлению в НАТО. Нужно быть готовыми к тому времени, когда эти события ускорятся, – ответил Жовква. – В случае ЕС – формально начать переговоры о вступлении. И мы уверены, что такое решение будет принято до конца этого года. Поэтому готовность по ЕС – это начало переговоров. Готовность по НАТО – это получить первую процедуру, а именно – приглашение к вступлению".

Как указал замглавы ОПУ, Украина "уже не раз удивляла мир темпами своего развития и своими успехами", как на поле боя, так и в дипломатии.

"Я думаю, мы еще не один раз удивим мир", – резюмировал Жовква.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 1 июня в Кишиневе, что Украине в 2023 году нужны приглашения в НАТО и ЕС, а также гарантии безопасности на пути в Альянс.