Премьер-министр Бельгии: Поддержка Украины со стороны НАТО будет значительной и долгой, но мы не хотим сами оказаться в войне с Россией

"Я могу сказать, что формулировки по приглашению Украины достаточно сильны. И я уверен, что Украина станет членом НАТО. Конечно, есть условия, одно из них – окончание войны. И мы будем делать все, чтобы Украина выиграла войну, включая многосторонние гарантии безопасности". Это условие номер один, вы должны выиграть войну. Чтобы вы выиграли войну, мы должны предоставить вам военную помощь", – сказал де Кроо.

По его мнению, нынешняя позиции НАТО не подтолкнет Россию к продолжению агрессии против Украины.

"Я считаю, что это решение показывает, что есть полная поддержка странами НАТО Украины для победы в этой войне. Но мы занимаемся тонкой балансировкой. Мы полностью поддерживаем Украину, и эта поддержка будет значительной и долгой, но мы не хотим сами оказаться в войне с Россией. Это не принесет пользы никому, это не поможет нам, это не поможет Украине, если страны НАТО окажутся у подножия войны с Россией", – утверждает премьер-министр Бельгии.