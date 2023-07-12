Премьер-министр Бельгии: Поддержка Украины со стороны НАТО будет значительной и долгой, но мы не хотим сами оказаться в войне с Россией

"Я могу сказать, что формулировки по приглашению Украины достаточно сильны. И я уверен, что Украина станет членом НАТО. Конечно, есть условия, одно из них – окончание войны. И мы будем делать все, чтобы Украина выиграла войну, включая многосторонние гарантии безопасности". Это условие номер один, вы должны выиграть войну. Чтобы вы выиграли войну, мы должны предоставить вам военную помощь", – сказал де Кроо.
По его мнению, нынешняя позиции НАТО не подтолкнет Россию к продолжению агрессии против Украины.
"Я считаю, что это решение показывает, что есть полная поддержка странами НАТО Украины для победы в этой войне. Но мы занимаемся тонкой балансировкой. Мы полностью поддерживаем Украину, и эта поддержка будет значительной и долгой, но мы не хотим сами оказаться в войне с Россией. Это не принесет пользы никому, это не поможет нам, это не поможет Украине, если страны НАТО окажутся у подножия войны с Россией", – утверждает премьер-министр Бельгии.
Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11–12 июля. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что новые пакеты поддержки для украинской армии – один из приоритетов Украины на этом саммите. В день открытия он не участвовал в саммите, но, как писали СМИ, пытался добиться изменений в тексте итогового коммюнике.
В документе, опубликованном 11 июля, говорится, что Украине для вступления в НАТО уже не нужен ПДЧ, но пока в нем нет приглашения в Альянс. "Мы будем готовы направить Украине приглашение о вступлении в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.