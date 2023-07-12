Байден и лидеры НАТО согласовали существенный пакет помощи Украине – Белый дом

Слоат отказалась озвучивать детали о пакете, отметив, что решение о нем Байден и лидеры НАТО приняли единогласно.
Она также сообщила, что сегодня на первом заседании совета НАТО – Украина будет обсуждаться "краткосрочная и долгосрочная поддержка Украины".
После этого, по словам Слоат, состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с Байденом, а затем глава Белого дома выступит "с важным обращением по вопросам внешней политики, в котором будет отражена сила и мощь альянса НАТО".
Саммит НАТО проходит 11--12 июля. Зеленский сообщал, что новые пакеты поддержки для украинской армии – один из приоритетов Украины на саммите.