Байден и лидеры НАТО согласовали существенный пакет помощи Украине – Белый дом

Байден и союзники единогласно приняли решение о пакете помощи Украине, отметили в Белом доме Фото: ЕРА

Слоат отказалась озвучивать детали о пакете, отметив, что решение о нем Байден и лидеры НАТО приняли единогласно.

Она также сообщила, что сегодня на первом заседании совета НАТО – Украина будет обсуждаться "краткосрочная и долгосрочная поддержка Украины".

После этого, по словам Слоат, состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с Байденом, а затем глава Белого дома выступит "с важным обращением по вопросам внешней политики, в котором будет отражена сила и мощь альянса НАТО".