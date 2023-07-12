Пенс заявил, что вопрос членства Украины в НАТО должен "подождать до победы"

Пенс сказал, что говорил Зеленскому о том, что вопрос о членстве Украины в НАТО "должен подождать до победы в войне" Фото: ЕРА

Вопрос о членстве Украины в НАТО, по мнению Пенса, "должен подождать до победы в войне". Как сказал политик, он говорил об этом во время визита в Киев с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он также выразил сомнение в том, что экс-президент США Дональд Трамп, тоже объявивший о выдвижении в президенты от Республиканской партии, способен завершить войну РФ против Украины в течение 24 часов.

Пенс пояснил, что "единственный способ закончить войну на Украине за 24 часа – это дать [президенту страны-агрессора] Владимиру Путину то, что он хочет". Это "последнее, к чему США должны призывать Украину", подчеркнул он.

Пенс 7 июня публично объявил о намерении стать кандидатом на пост президента США от Республиканской партии. 29 июня он посетил Украину, став первым кандидатом в президенты США от республиканцев, который провел встречу с Зеленским во время предвыборной кампании.

11 мая Трамп заявил, что мог бы остановить войну в Украине за 24 часа. Он утверждал, что "сможет решить этот вопрос", как только вновь станет президентом США. Зеленский, отвечая на эти заявления, сказал, что у Трампа была возможность повлиять на РФ, но "видимо, у него были другие приоритеты".