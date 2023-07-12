Пенс заявил, что вопрос членства Украины в НАТО должен "подождать до победы"

Вопрос о членстве Украины в НАТО, по мнению Пенса, "должен подождать до победы в войне". Как сказал политик, он говорил об этом во время визита в Киев с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Он также выразил сомнение в том, что экс-президент США Дональд Трамп, тоже объявивший о выдвижении в президенты от Республиканской партии, способен завершить войну РФ против Украины в течение 24 часов.
Пенс пояснил, что "единственный способ закончить войну на Украине за 24 часа – это дать [президенту страны-агрессора] Владимиру Путину то, что он хочет". Это "последнее, к чему США должны призывать Украину", подчеркнул он.
Пенс 7 июня публично объявил о намерении стать кандидатом на пост президента США от Республиканской партии. 29 июня он посетил Украину, став первым кандидатом в президенты США от республиканцев, который провел встречу с Зеленским во время предвыборной кампании.
11 мая Трамп заявил, что мог бы остановить войну в Украине за 24 часа. Он утверждал, что "сможет решить этот вопрос", как только вновь станет президентом США. Зеленский, отвечая на эти заявления, сказал, что у Трампа была возможность повлиять на РФ, но "видимо, у него были другие приоритеты".
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что необходим четкий алгоритм движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.
Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок.
В итоговом коммюнике саммита НАТО, опубликованном 11 июля, говорится, что Украине для вступления в НАТО уже не нужен ПДЧ, но пока в нем нет приглашения в Альянс. "Мы будем готовы направить Украине приглашение о вступлении в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.