"У него было время". Зеленский ответил на заявления Трампа, что войну с РФ можно закончить за 24 часа

У Трампа была возможность повлиять на РФ, но у него были другие приоритеты, считает президент Украины Фото: president.gov.ua

По словам Зеленского, желание положить конец войне – "это прекрасно", но оно должно быть основано на реальном опыте.

"Так вот, похоже, что Трамп в свое время уже пережил эти 24 часа. Мы были в состоянии войны, не полномасштабной войны, но мы были в состоянии войны, и, как я предполагаю, у него было в распоряжении это время, но, видимо, у него были какие-то другие приоритеты", – сказал украинский президент, имея в виду начатую РФ агрессию на Донбассе, которая продолжалась во время правления Трампа с 2017-го по 2021 год.

Зеленский отметил, что нынешний глава Белого дома Джо Байден, в отличие от предыдущего, не рассматривает вариант территориальных уступок Украины для примирения с Москвой.

"Если мы говорим о том, чтобы закончить войну ценой Украины, то есть заставить нас отдать наши территории, ну, я думаю, что таким образом Байден мог бы закончить ее даже за пять минут. Но мы бы не согласились", – сказал он в интервью.

Зеленский поблагодарил США за военную помощь, а американцам, которые скептически относятся к ее продолжению, заявил, что Украина не просит лишнего.

"Я ценю тех, кто говорит, что вы сделали достаточно. Поверьте мне, несмотря ни на что, я ценю помощь. Когда речь заходит о слове "достаточно", что ж, мы, украинцы, не отличаемся чрезмерными аппетитами. Нашей победы нам достаточно", – добавил он.