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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"У него было время". Зеленский ответил на заявления Трампа, что войну с РФ можно закончить за 24 часа

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У Трампа была возможность повлиять на РФ, но у него были другие приоритеты, считает президент Украины
У Трампа была возможность повлиять на РФ, но у него были другие приоритеты, считает президент Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News, опубликованном 9 июля, ответил 45-му президенту США Дональду Трампу, обещавшему закончить войну России против Украины "за 24 часа".

По словам Зеленского, желание положить конец войне – "это прекрасно", но оно должно быть основано на реальном опыте.

"Так вот, похоже, что Трамп в свое время уже пережил эти 24 часа. Мы были в состоянии войны, не полномасштабной войны, но мы были в состоянии войны, и, как я предполагаю, у него было в распоряжении это время, но, видимо, у него были какие-то другие приоритеты", – сказал украинский президент, имея в виду начатую РФ агрессию на Донбассе, которая продолжалась во время правления Трампа с 2017-го по 2021 год.

Зеленский отметил, что нынешний глава Белого дома Джо Байден, в отличие от предыдущего, не рассматривает вариант территориальных уступок Украины для примирения с Москвой.

"Если мы говорим о том, чтобы закончить войну ценой Украины, то есть заставить нас отдать наши территории, ну, я думаю, что таким образом Байден мог бы закончить ее даже за пять минут. Но мы бы не согласились", – сказал он в интервью.

Зеленский поблагодарил США за военную помощь, а американцам, которые скептически относятся к ее продолжению, заявил, что Украина не просит лишнего.

"Я ценю тех, кто говорит, что вы сделали достаточно. Поверьте мне, несмотря ни на что, я ценю помощь. Когда речь заходит о слове "достаточно", что ж, мы, украинцы, не отличаемся чрезмерными аппетитами. Нашей победы нам достаточно", – добавил он.

Контекст:

Трамп занимал пост президента США с 2017-го по 2021 год. В отношении него дважды начинали процедуру импичмента: в связи с предполагаемым давлением на президента Украины Владимира Зеленского в деле о расследовании деятельности сына нынешнего президента США Джо Байдена в Украине, а также в связи со штурмом Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года, но оба раза безуспешно.

Трамп во время работы в Белом доме неоднократно хвалил Путина, заявляя о необходимости поддерживать контакт с Кремлем, несмотря на агрессию против Украины.

Трамп критиковал выделение $40 млрд помощи Украине и заявлял, что может закончить развязанную Россией войну против Украины в течение суток. Он уверен, что "сможет решить этот вопрос", как только вновь станет президентом США.

6 марта в эфире радиошоу ведущего Fox News Шона Хэннити Трамп заявил, что он мог бы договориться о прекращении войны ценой оккупации Россией территорий Украины. "В худшем случае я мог бы договориться о том, чтобы они [россияне] что-то захватили", – сказал он.

В интервью Reuters Трамп заявил, что Украине, возможно, "придется отдать часть территории" России, чтобы остановить войну. По его словам, это было бы "предметом переговоров", если бы он был президентом США. При этом, по его мнению, украинцы, которые отстаивали свою землю, "будут иметь право оставить себе большую часть того, что они отвоевали".

Теги: США, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины
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