"Третья встреча и третий успех для Украины на саммите". Зеленский провел переговоры с Сунаком

"Третья встреча и третий успех для Украины на саммите за сегодня. Оборона, политика, наша общая безопасность. Поблагодарил за оружие, в том числе дальнобойное. Прочная поддержка Украины на пути в НАТО. И готовим гарантии безопасности Украины на пути в НАТО. Очень хорошая встреча!" – написал он.
Соединенное Королевство сегодня объявило о выделении нового пакета оборонной помощи. В него вошли 70 боевых машин и транспортеров, тысячи боеприпасов для танков Challenger 2, а также около £50 млн ($64,7 млн) на ремонт техники и создание реабилитационного центра для военнослужащих.
Зеленский прибыл в Вильнюс 11 июля. В день открытия он не участвовал в саммите, но, как писали СМИ, пытался добиться изменений в тексте итогового коммюнике (оно уже опубликовано, в документе говорится, что Украине для вступления в НАТО уже не нужен ПДЧ, но пока в нем нет приглашения в Альянс), также он выступил на концерте в поддержку вступления Украины в НАТО.
Зеленский сообщал, что сегодня у него запланирован ряд переговоров с партнерами, также он примет участие в инаугурационном заседании совета Украина – НАТО. На саммите, по словам президента, у Украины три приоритетных вопроса: пакеты оборонной помощи, приглашение страны в НАТО и гарантии безопасности Украины.
Перед встречей с Сунаком он провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, а потом начал переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. По итогам этих встреч тоже есть договоренности об оборонной помощи Украине.