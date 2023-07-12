"Третья встреча и третий успех для Украины на саммите". Зеленский провел переговоры с Сунаком

"Третья встреча и третий успех для Украины на саммите за сегодня. Оборона, политика, наша общая безопасность. Поблагодарил за оружие, в том числе дальнобойное. Прочная поддержка Украины на пути в НАТО. И готовим гарантии безопасности Украины на пути в НАТО. Очень хорошая встреча!" – написал он.

Соединенное Королевство сегодня объявило о выделении нового пакета оборонной помощи. В него вошли 70 боевых машин и транспортеров, тысячи боеприпасов для танков Challenger 2, а также около £50 млн ($64,7 млн) на ремонт техники и создание реабилитационного центра для военнослужащих.