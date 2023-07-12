"Это невозможно". В Кремле заявили, что гарантии безопасности стран G7 для Украины являются посягательством на безопасность РФ

Принимая решения о гарантиях безопасности для Украины, страны G7 "фактически делают Европу гораздо более опасной", отметили в Кремле Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

"Предоставляя гарантии безопасности Украине, они посягают на безопасность РФ. Это невозможно. И это чревато в среднесрочной, в долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями", – сказал Песков.

По его словам, "принимая подобные решения, эти страны фактически делают Европу гораздо более опасной на долгие и долгие годы".

"И, конечно же, они делают плохо нам, что мы будем учитывать и из чего мы будем дальше исходить", – подчеркнул Песков.

О том, что страны G7 во время саммита Альянса 12 июля примут совместную декларацию по поводу гарантий Украине в сфере безопасности после наступления мира, анонсировал накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц. Она также будет открыта для подписания другими странами, чтобы они могли взять на себя свои собственные двусторонние обязательства, добавило Reuters. Так, по данным агентства, документ, вероятно подпишут Польша и Румыния.

"В совместной декларации, которую, как ожидается, подпишут все члены G7, будет определено, как союзники будут поддерживать Украину в ближайшие годы, чтобы положить конец войне, а также сдерживать и реагировать на любые будущие нападения, – говорится в заявлении правительства Великобритании. – Стороны, подписавшие совместную декларацию, возьмут на себя долгосрочные двусторонние обязательства по обеспечению безопасности Украины с целью создания такой Украины, которая сможет защитить свой территориальный суверенитет как сегодня, так и в будущем".

По словам дипломатов, в обмен на гарантии Украина обязуется провести реформы системы управления и судебной системы, указало Reuters.

В состав "Большой семерки" входят США, Германия, Япония, Франция, Канада, Италия и Великобритания, а также Евросоюз.