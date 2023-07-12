Зеленский объяснил формулировку НАТО о приглашении Украины в Альянс, "когда будут условия"

"Мы понимаем, что некоторые боятся говорить о нашем членстве в НАТО сейчас, потому что никто не хочет, чтобы была мировая война. И это тоже понятно и логично. Я хочу, чтобы все понимали. Мы цивилизованные, адекватные люди. Украина борется. Украина понимает, что не может быть членом НАТО, пока идет война. Это абсолютно понятно. Но важные сигналы, которые звучали сегодня в наших двусторонних встречах – и с генеральным секретарем, и с партнерами, мы со многими уже сегодня встречались, – что действительно Украина будет членом НАТО. И это такая уверенность", – заявил Зеленский.
По оценке президента, на сегодняшних встречах "впервые так уверенно прозвучало, что мы будем членами НАТО, когда действительно соответствующие будут условия".
"Я подразумеваю под этим, что тогда, когда будет безопасно на нашей земле", – пояснил он.
Журналистка Sky News напомнила, что Зеленский накануне, отправляясь на саммит, называл абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО, президент Украины ответил, что считает техническим сигналом приглашение.
"Я понимаю, что это технический сигнал. Но если мы занимаемся не только техникой и бюрократией, а посмотрим на это как на серьезный фактор мотивации украинского общества, то для меня как для президента это был очень важный момент. Очень важный. Я сравниваю этот факт с моментом кандидатства Украины в ЕС и в двусторонних отношениях, в дилоге с другими странами я привожу этот пример. Кандидатство в ЕС – это также был сигнал. В кандидатстве нет членства в ЕС, но в кандидатстве есть уверенность и мощная мобилизация для Украины. Есть мощный сигнал для России: Украина – не член какого-то другого союза, а хочет быть членом конкретного Европейского союза. И будет конкретно независимым государством. Что касается приглашения в НАТО, это также является сигналом. Но я сегодня видел еще важный сигнал: если сегодня G7 согласится первой на большую декларацию по гарантиям безопасности, то это будет конкретный факт, потому что там написано, что эти гарантии действуют на пути к НАТО", – добавил он.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что необходим четкий алгоритм движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.
Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок.
В итоговом коммюнике саммита НАТО, опубликованном 11 июля, говорится, что Украине для вступления в НАТО уже не нужен ПДЧ, но пока в нем нет приглашения в Альянс. "Мы будем готовы направить Украине приглашение о вступлении в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.