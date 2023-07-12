Зеленский объяснил формулировку НАТО о приглашении Украины в Альянс, "когда будут условия"

Зеленский: Впервые так уверенно прозвучало, что мы будем членом НАТО, когда действительно соответствующие будут условия. Я подразумеваю, что это тогда, когда будет безопасно на нашей земле Фото: ЕРА

"Мы понимаем, что некоторые боятся говорить о нашем членстве в НАТО сейчас, потому что никто не хочет, чтобы была мировая война. И это тоже понятно и логично. Я хочу, чтобы все понимали. Мы цивилизованные, адекватные люди. Украина борется. Украина понимает, что не может быть членом НАТО, пока идет война. Это абсолютно понятно. Но важные сигналы, которые звучали сегодня в наших двусторонних встречах – и с генеральным секретарем, и с партнерами, мы со многими уже сегодня встречались, – что действительно Украина будет членом НАТО. И это такая уверенность", – заявил Зеленский.

По оценке президента, на сегодняшних встречах "впервые так уверенно прозвучало, что мы будем членами НАТО, когда действительно соответствующие будут условия".

"Я подразумеваю под этим, что тогда, когда будет безопасно на нашей земле", – пояснил он.

Журналистка Sky News напомнила, что Зеленский накануне, отправляясь на саммит, называл абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО, президент Украины ответил, что считает техническим сигналом приглашение.

"Я понимаю, что это технический сигнал. Но если мы занимаемся не только техникой и бюрократией, а посмотрим на это как на серьезный фактор мотивации украинского общества, то для меня как для президента это был очень важный момент. Очень важный. Я сравниваю этот факт с моментом кандидатства Украины в ЕС и в двусторонних отношениях, в дилоге с другими странами я привожу этот пример. Кандидатство в ЕС – это также был сигнал. В кандидатстве нет членства в ЕС, но в кандидатстве есть уверенность и мощная мобилизация для Украины. Есть мощный сигнал для России: Украина – не член какого-то другого союза, а хочет быть членом конкретного Европейского союза. И будет конкретно независимым государством. Что касается приглашения в НАТО, это также является сигналом. Но я сегодня видел еще важный сигнал: если сегодня G7 согласится первой на большую декларацию по гарантиям безопасности, то это будет конкретный факт, потому что там написано, что эти гарантии действуют на пути к НАТО", – добавил он.