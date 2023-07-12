Зеленский и Макрон в Вильнюсе обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины

"Главное – оборона. Проинформировал о ситуации на поле боя сейчас. Обсудили дальнейшую оборонную поддержку. Еще раз благодарен за каждую единицу оружия, а особенно – за дальнобойное оружие. Будет и дополнительное инженерное оборудование для разминирования", – написал Зеленский.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 11 июля перед началом саммита НАТО в Вильнюсе, что Франция в качестве "сигнала поддержки" предоставит Украине для защиты от российской агрессии ракеты большой дальности SCALP.

Министр обороны Украины Алексей Резников и министр обороны Франции Себастьян Лекорню, прибывшие в Вильнюс на саммит НАТО, 11 июля подписали соглашение, согласно которому военная помощь Украине увеличится на €170 млн, а процесс поставки вооружений будет упрощен.