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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский и Макрон в Вильнюсе обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины

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Зеленский в Вильнюсе встретился с Макроном
Зеленский в Вильнюсе встретился с Макроном
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram о встрече c президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая состоялась 12 июля на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

"Главное – оборона. Проинформировал о ситуации на поле боя сейчас. Обсудили дальнейшую оборонную поддержку. Еще раз благодарен за каждую единицу оружия, а особенно – за дальнобойное оружие. Будет и дополнительное инженерное оборудование для разминирования", – написал Зеленский.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 11 июля перед началом саммита НАТО в Вильнюсе, что Франция в качестве "сигнала поддержки" предоставит Украине для защиты от российской агрессии ракеты большой дальности SCALP.

Министр обороны Украины Алексей Резников и министр обороны Франции Себастьян Лекорню, прибывшие в Вильнюс на саммит НАТО, 11 июля подписали соглашение, согласно которому военная помощь Украине увеличится на €170 млн, а процесс поставки вооружений будет упрощен.

Контекст:

По состоянию на декабрь 2022 года, как сообщало издание CNews со ссылкой на данные Елисейского дворца, Франция выделила Украине €2,7 млрд помощи, из которой военной помощи – на €750 млн. Франция, в частности, предоставила Украине САУ CAESAR, ЗРК Crotale, противотанковые ракетные комплексы, гаубицы TRF1, бронетранспортеры VAB, боеприпасы, снаряжение, отметил телеканал France 24.

В январе 2023 года Макрон объявил о предоставлении Украине колесных танков AMX-10 RC и бронемашин Bastion. Он был первым, кто заявил о поставке Украине танков западного образца. В марте министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что они уже прибыли в Украину.

Кроме того, Великобритания и Франция в марте договорились организовать совместное обучение украинских морских пехотинцев.

Франция готовит новые поставки военной помощи Украине, заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью украинской редакции RFI, которое вышло 8 июля.

Теги: НАТО, Франция, военная помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины, Эммануэль Макрон, саммит НАТО
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