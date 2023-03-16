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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Колесные танки от Франции уже прибыли в Украину – министр обороны

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Лекорню сообщил о прибытии бронемашин в Украину
Лекорню сообщил о прибытии бронемашин в Украину
Фото: EPA

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил 15 марта перед комиссией по обороне Национального собрания, что колесные танки AMX-10 RC, обещанные в начале января, прибыли в Украину. Об этом сообщает Le Figaro.

Министр заявил, что некоторые машины уже отправились на передовую. Количество доставленных бронемашин он не уточнил.

Лекорню заявлял, что Украина получит AMX-10 RC "на следующей неделе", 18 февраля.

Контекст:

4 января президент Франции Эммануэль Макрон объявил о предоставлении Украине колесных танков AMX-10 RC и бронемашин Bastion (речь идет о первой поставке танков западного образца).

13 января Лекорню говорил, что Франция надеется поставить Украине AMX-10 RC в течение двух месяцев. 

Le Figaro отмечает, что этот легкий танк имеет 105-мм орудие, способное вести огонь на 2000 м, с боезапасом в 38 снарядов. Кроме того, установлен 7,62-мм пулемет.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Франция, танки, военная техника, военная помощь, война России против Украины, Себастьян Лекорню
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