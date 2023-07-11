"Процесс закупки и поставки оружия Украине будет упрощен". Резников подписал соглашение с министром обороны Франции

"Сегодня в Вильнюсе мы подписали Соглашение между Министерствами обороны Украины и Франции. Военная помощь Украине увеличится на € 170 миллионов; процесс закупки и поставки оружия Украине будет упрощен. Заложена основа для совместного производства запасных частей и технического обслуживания иностранного вооружения и техники. Спасибо моему коллеге Себастьяну Лекорню", – написал Резников.
Today, in Vilnius, we signed an Agreement between the Ministries of Defense of Ukraine @DefenceU and France @Armees_Gouv— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 11, 2023
* military aid to Ukraine will increase by €170 million;
* process for procurement and supply of weapons to * will be simplified;
* a framework is… pic.twitter.com/HOBYbgtALJ
На брифинге по прибытию на саммит НАТО, который транслировался на официальном сайте Альянса, Резников заявил, что намерен подписать с Лекорню соглашение о подготовке украинских пилотов на истребителях F-16. В сообщении министра обороны Украины в Twitter среди пунктов, которых касается соглашение, обучение летчиков не было упомянуто.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 11 июля перед началом саммита НАТО в Вильнюсе, что Франция в качестве "сигнала поддержки" предоставит Украине для защиты от российской агрессии ракеты большой дальности SCALP,
По состоянию на декабрь 2022 года, как сообщало издание CNews со ссылкой на данные Елисейского дворца, Франция выделила Украине €2,7 млрд помощи, из которой военной помощи – на €750 млн. Франция, в частности, предоставила Украине САУ CAESAR, ЗРК Crotale, противотанковые ракетные комплексы, гаубицы TRF1, бронетранспортеры VAB, боеприпасы, снаряжение, отметил телеканал France 24.
В январе 2023 года Макрон объявил о предоставлении Украине колесных танков AMX-10 RC и бронемашин Bastion. Он был первым, кто заявил о поставке Украине танков западного образца. В марте министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что они уже прибыли в Украину.
Кроме того, Великобритания и Франция в марте договорились организовать совместное обучение украинских морских пехотинцев.
Франция готовит новые поставки военной помощи Украине, заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью украинской редакции RFI, которое вышло 8 июля.