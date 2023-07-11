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"Процесс закупки и поставки оружия Украине будет упрощен". Резников подписал соглашение с министром обороны Франции

Резников и Лекорно подписали соглашение, согласно которому военная помощь Украине увеличится на &euro;170 млн
Резников и Лекорно подписали соглашение, согласно которому военная помощь Украине увеличится на €170 млн
Фото: Oleksii Reznikov / Twitter

Министр обороны Украины Алексей Резников и министр обороны Франции Себастьян Лекорню, прибывшие в Вильнюс на саммит НАТО, подписали соглашение, согласно которому военная помощь Украине увеличится на €170 млн. Об этом Резников 11 июля заявил в Twitter.

"Сегодня в Вильнюсе мы подписали Соглашение между Министерствами обороны Украины и Франции. Военная помощь Украине увеличится на € 170 миллионов; процесс закупки и поставки оружия Украине будет упрощен. Заложена основа для совместного производства запасных частей и технического обслуживания иностранного вооружения и техники. Спасибо моему коллеге Себастьяну Лекорню", – написал Резников.

На брифинге по прибытию на саммит НАТО, который транслировался на официальном сайте Альянса, Резников заявил, что намерен подписать с Лекорню соглашение о подготовке украинских пилотов на истребителях F-16. В сообщении министра обороны Украины в Twitter среди пунктов, которых касается соглашение, обучение летчиков не было упомянуто.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 11 июля перед началом саммита НАТО в Вильнюсе, что Франция в качестве "сигнала поддержки" предоставит Украине для защиты от российской агрессии ракеты большой дальности SCALP,

Контекст:

По состоянию на декабрь 2022 года, как сообщало издание CNews со ссылкой на данные Елисейского дворца, Франция выделила Украине €2,7 млрд помощи, из которой военной помощи – на €750 млн. Франция, в частности, предоставила Украине САУ CAESAR, ЗРК Crotale, противотанковые ракетные комплексы, гаубицы TRF1, бронетранспортеры VAB, боеприпасы, снаряжение, отметил телеканал France 24.

В январе 2023 года Макрон объявил о предоставлении Украине колесных танков AMX-10 RC и бронемашин Bastion. Он был первым, кто заявил о поставке Украине танков западного образца. В марте министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что они уже прибыли в Украину.

Кроме того, Великобритания и Франция в марте договорились организовать совместное обучение украинских морских пехотинцев.

Франция готовит новые поставки военной помощи Украине, заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью украинской редакции RFI, которое вышло 8 июля.

Теги: НАТО, Франция, военная помощь, Алексей Резников, война России против Украины, саммит НАТО, Себастьян Лекорню
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