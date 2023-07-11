"Процесс закупки и поставки оружия Украине будет упрощен". Резников подписал соглашение с министром обороны Франции

"Сегодня в Вильнюсе мы подписали Соглашение между Министерствами обороны Украины и Франции. Военная помощь Украине увеличится на € 170 миллионов; процесс закупки и поставки оружия Украине будет упрощен. Заложена основа для совместного производства запасных частей и технического обслуживания иностранного вооружения и техники. Спасибо моему коллеге Себастьяну Лекорню", – написал Резников.

Today, in Vilnius, we signed an Agreement between the Ministries of Defense of Ukraine @DefenceU and France @Armees_Gouv

* military aid to Ukraine will increase by €170 million;

* process for procurement and supply of weapons to * will be simplified;

* a framework is… pic.twitter.com/HOBYbgtALJ — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 11, 2023

На брифинге по прибытию на саммит НАТО, который транслировался на официальном сайте Альянса, Резников заявил, что намерен подписать с Лекорню соглашение о подготовке украинских пилотов на истребителях F-16. В сообщении министра обороны Украины в Twitter среди пунктов, которых касается соглашение, обучение летчиков не было упомянуто.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 11 июля перед началом саммита НАТО в Вильнюсе, что Франция в качестве "сигнала поддержки" предоставит Украине для защиты от российской агрессии ракеты большой дальности SCALP,