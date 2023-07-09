"Поддержка будет продолжаться и усиливаться". Глава МИД Франции заявила о подготовке новых пакетов военной помощи для Украины

Колонна: Прежде всего, речь идет о том, чтобы в очень краткосрочной перспективе помочь Украине защитить себя от агрессии Фото: EPA

Она заявила, что поддержка Франции направлена на то, чтобы во взаимодействии с союзниками и партнерами обеспечивать потребности, о которых заявили украинские власти.

"Прежде всего, речь идет о том, чтобы в очень краткосрочной перспективе помочь Украине защитить себя от агрессии, жертвой которой она стала, сосредотачивая особое внимание на противовоздушной обороне и артиллерии. Эта поддержка будет продолжаться и усиливаться. Готовятся новые поставки военной помощи с целью постоянного учета насущных потребностей, высказанных Украиной", – сказала дипломат.

По словам Колонны, речь идет также об укреплении потенциала Украины в долгосрочной перспективе и предоставлении ей "достаточно мощных возможностей", чтобы предотвратить Россию от любых новых попыток агрессии в будущем.

"Именно с этой целью президент Республики [Эммануэль Макрон] предложил Украине, чтобы Франция вместе с несколькими европейскими партнерами осуществляла подготовку пилотов истребителей", – заявила министр.