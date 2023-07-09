"Поддержка будет продолжаться и усиливаться". Глава МИД Франции заявила о подготовке новых пакетов военной помощи для Украины

Она заявила, что поддержка Франции направлена на то, чтобы во взаимодействии с союзниками и партнерами обеспечивать потребности, о которых заявили украинские власти.
"Прежде всего, речь идет о том, чтобы в очень краткосрочной перспективе помочь Украине защитить себя от агрессии, жертвой которой она стала, сосредотачивая особое внимание на противовоздушной обороне и артиллерии. Эта поддержка будет продолжаться и усиливаться. Готовятся новые поставки военной помощи с целью постоянного учета насущных потребностей, высказанных Украиной", – сказала дипломат.
По словам Колонны, речь идет также об укреплении потенциала Украины в долгосрочной перспективе и предоставлении ей "достаточно мощных возможностей", чтобы предотвратить Россию от любых новых попыток агрессии в будущем.
"Именно с этой целью президент Республики [Эммануэль Макрон] предложил Украине, чтобы Франция вместе с несколькими европейскими партнерами осуществляла подготовку пилотов истребителей", – заявила министр.
По состоянию на декабрь 2022 года, как сообщало издание CNews со ссылкой на данные Елисейского дворца, Франция выделила Украине €2,7 млрд помощи, из которой военной помощи – на €750 млн. Франция, в частности, предоставила Украине САУ CAESAR, ЗРК Crotale, противотанковые ракетные комплексы, гаубицы TRF1, бронетранспортеры VAB, боеприпасы, снаряжение, отметил телеканал France 24.
4 января 2023 года Макрон объявил о предоставлении Украине колесных танков AMX-10 RC и бронемашин Bastion. Он был первым, кто заявил о поставке Украине танков западного образца. В марте министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что они уже прибыли в Украину.
Кроме того, Великобритания и Франция в марте договорились организовать совместное обучение украинских морских пехотинцев.