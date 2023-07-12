В Вильнюсе началось первое заседание совета Украина – НАТО

На заседании присутствуют главы государств и правительств стран – членов НАТО. Как заметно на видео, президент Украины Владимир Зеленский сидит за большим круглым столом между президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Председательствует на совете генсек Альянса Йенс Столтенберг.
"Это, действительно, исторический момент – союзники и Украина сидят бок о бок как равные, чтобы обсуждать наше общее видение евроатлантической безопасности", – сказал в ходе вступительной речи Столтенберг.
Генсек НАТО приветствовал на заседании Зеленского.
Столтенберг также отметил, что союзники должны увеличить поддержку Украине, чтобы помочь ей "освободить земли и сдерживать будущую российскую агрессию".
"На этом саммите мы вновь подтвердили, что Украина будет членом Альянса. И мы приняли решения, которые приведут Украину ближе к НАТО. Сегодня мы встречаемся как равные, и я с нетерпением жду того дня, когда мы встретимся как союзники", – подчеркнул генсек.
После этого открытая для СМИ часть мероприятия закончилась, трансляцию прекратили.
Совет Украина – НАТО заменил предыдущий формат сотрудничества – комиссию Украина – НАТО, которая не собиралась с 2017 года из-за блокировки Венгрией.
О том, что НАТО может повысить статус Украины в Альянсе путем создания совета Украина – НАТО, в конце мая писали СМИ.
В новом формате Украина будет "полноправным" членом за столом совета Украина – НАТО, а не только приглашенной страной для обсуждений, как предусматривает комиссия Украина – НАТО. Украина сможет созывать встречи, когда пожелает, и ей будет легче предоставлять информацию о ситуации на поле боя, сообщил Euractiv. Это также откроет двери для широкого круга новых сфер сотрудничества, таких как обмен разведданными и проведение совместных учений. Создание совета должно поспособствовать формированию Украины как будущего члена НАТО, это поможет максимально приблизить ее к стандартам Альянса, считают дипломаты.
Создание совета будет означать, что "31 союзник НАТО и Украина будут сидеть за одним столом на равных условиях", заявлял Столтенберг. По его словам, это приведет к усилению политического партнерства между Альянсом и Киевом и этот орган, в отличие от комиссии, сможет принимать совместные решения.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 14 июня отмечал, что "создать совет Украина – НАТО, не сделав решительного шага к членству, – это как предоставить танк без пушки".