В Вильнюсе началось первое заседание совета Украина – НАТО

На заседании присутствуют главы государств и правительств стран – членов НАТО. Как заметно на видео, президент Украины Владимир Зеленский сидит за большим круглым столом между президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Председательствует на совете генсек Альянса Йенс Столтенберг.

"Это, действительно, исторический момент – союзники и Украина сидят бок о бок как равные, чтобы обсуждать наше общее видение евроатлантической безопасности", – сказал в ходе вступительной речи Столтенберг.

Генсек НАТО приветствовал на заседании Зеленского.

Столтенберг также отметил, что союзники должны увеличить поддержку Украине, чтобы помочь ей "освободить земли и сдерживать будущую российскую агрессию".

"На этом саммите мы вновь подтвердили, что Украина будет членом Альянса. И мы приняли решения, которые приведут Украину ближе к НАТО. Сегодня мы встречаемся как равные, и я с нетерпением жду того дня, когда мы встретимся как союзники", – подчеркнул генсек.

После этого открытая для СМИ часть мероприятия закончилась, трансляцию прекратили.