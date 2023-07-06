Совет Украина – НАТО проведет первое заседание 12 июля

Заседание пройдет на уровне глав государств и правительств вместе со Швецией, которая пока не включена в состав НАТО.

Формат совета заменит комиссию Украина – НАТО. О том, что НАТО может повысить статус Украины в Альянсе путем создания совета Украина – НАТО, в конце мая писали СМИ. 15 июня состоялось первое с 2016 года заседание на уровне министров обороны.