Совет Украина – НАТО проведет первое заседание 12 июля

Заседание пройдет на уровне глав государств и правительств вместе со Швецией, которая пока не включена в состав НАТО.
Формат совета заменит комиссию Украина – НАТО. О том, что НАТО может повысить статус Украины в Альянсе путем создания совета Украина – НАТО, в конце мая писали СМИ. 15 июня состоялось первое с 2016 года заседание на уровне министров обороны.
Согласно плану, Украина будет "полноправным" членом за столом совета Украина – НАТО, а не только приглашенной страной для обсуждений, как предусматривает комиссия Украина – НАТО. Украина могла бы созывать встречи, когда пожелает, и ей было бы легче предоставлять информацию о ситуации на поле боя, сообщил Euractiv. Это также откроет двери для широкого круга новых сфер сотрудничества, таких как обмен разведданными и проведение совместных учений. Создание совета способствовало бы формированию Украины как будущего члена НАТО, это помогло бы максимально приблизить ее к стандартам Альянса, считают дипломаты.
Если это произойдет, то будет означать, что "31 союзник НАТО и Украина будут сидеть за одним столом на равных условиях", заявлял Столтенберг. Он пояснял, что возможное создание совета означало бы усиление политического партнерства между Альянсом и Киевом и этот орган, в отличие от комиссии, может принимать совместные решения.
В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба 14 июня отмечал, что "создать совет Украина – НАТО, не сделав решительного шага к членству, – это как предоставить танк без пушки".
В Офисе президента Украины проинформировали 10 июня, что будущее вступление Украины в НАТО поддержали уже 20 членов Альянса. 21-й стала Испания, сообщил Зеленский 1 июля.