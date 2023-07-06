Британия и Польша выступили за сокращенное вступление Украины в НАТО

Министры иностранных дел Великобритании и Польши заявили, что процесс вступления Украины в НАТО, вероятно, будет ускорен из-за того, что украинская армия уже имеет на вооружении оборудование, предоставленное Альянсом.

"Позиция Польши здесь очень четкая. Мы хотим максимально приблизить Украину к Альянсу в институциональном измерении. Адаптировать военно-политические структуры Украины к стандартным в Альянсе", – сказал Рау.

Клеверли добавил, что украинские военные имеют "большой опыт использования стандартного оборудования НАТО, доктрины НАТО и тактики НАТО", и это должно сократить время для присоединения к Альянсу. Он отметил, что для Украины может быть применен тот же подход, что и для Швеции и Финляндии, которым сократили процесс присоединения.

"Я думаю, что мы должны поразмышлять над этим, когда мы обсуждаем, какой процесс будет уместен для Украины. Но я думаю, что мы обязаны признать, насколько улучшилась их военная способность за последние 18 месяцев", – сказал Клеверли.