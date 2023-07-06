Британия и Польша выступили за сокращенное вступление Украины в НАТО

Министры иностранных дел Великобритании и Польши заявили, что процесс вступления Украины в НАТО, вероятно, будет ускорен из-за того, что украинская армия уже имеет на вооружении оборудование, предоставленное Альянсом.
"Позиция Польши здесь очень четкая. Мы хотим максимально приблизить Украину к Альянсу в институциональном измерении. Адаптировать военно-политические структуры Украины к стандартным в Альянсе", – сказал Рау.
Клеверли добавил, что украинские военные имеют "большой опыт использования стандартного оборудования НАТО, доктрины НАТО и тактики НАТО", и это должно сократить время для присоединения к Альянсу. Он отметил, что для Украины может быть применен тот же подход, что и для Швеции и Финляндии, которым сократили процесс присоединения.
"Я думаю, что мы должны поразмышлять над этим, когда мы обсуждаем, какой процесс будет уместен для Украины. Но я думаю, что мы обязаны признать, насколько улучшилась их военная способность за последние 18 месяцев", – сказал Клеверли.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции с февраля 2019 года.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того, как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек Североатлантического союза Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.
В Офисе президента Украины заявили 10 июня, что будущее вступление Украины в НАТО поддержали уже 20 членов Альянса. 21-й стала Испания, сообщил Зеленский 1 июля.