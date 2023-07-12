Зеленский: Для нас важно, что совет Украина – НАТО будет инструментом интеграции, а не просто партнерства

Совет Украина – НАТО заменил предыдущий формат сотрудничества – комиссию Украина – НАТО, которая не собиралась с 2017 года из-за блокировки Венгрией.

"Все мы нуждаемся в определенности, в частности в институциональной определенности. И очень хорошо, что совет Украина – НАТО действительно может дать нам необходимую институциональную определенность. Для нас важно, что совет Украина – НАТО будет инструментом интеграции, а не просто партнерства", – подчеркнул Зеленский в Twitter.

Он отметил, что пока Украина идет к членству в НАТО, она нуждается в действенных гарантиях безопасности – именно на пути в Альянс.

"Сейчас есть соответствующий пакет гарантий, и я прошу вас поддержать и присоединиться к нему", – написал президент, опубликовав видео с заседания совета Украина – НАТО.

Лидеры стран НАТО в первый день саммита в Вильнюсе 11 июля согласились отменить требование о плане действий по членству для Украины на ее пути в Альянс.

"И это справедливо. Спасибо вам за это признание. Отдельно хочу обратить внимание на формулировку относительно "условий", к которым должны прийти, чтобы получить приглашение в НАТО. Абсолютное большинство наших людей рассчитывает на конкретику относительно этих условий. Мы воспринимаем их именно как условия безопасности. Мы понимаем, что Украина не может стать членом НАТО, пока идет война. Но потом это будет наша общая сила, когда Украина присоединится к Альянсу", – указал Зеленский.

По своим сообщением он добавил хештег #UkraineNATO33, намекнув, что Украина должна стать 33 членом Альянса после Швеции.

Усі ми потребуємо визначеності, зокрема інституційної визначеності. І дуже добре, що Рада Україна – НАТО дійсно може дати нам необхідну інституційну визначеність. Для нас важливо, що Рада Україна – НАТО буде інструментом інтеграції, а не просто партнерства.



Поки ми йдемо до… pic.twitter.com/yBm7WOjIdK — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2023

Зеленский принял участие в заседании совета Украина – НАТО, на котором присутствовали главы государств и правительств стран – членов Альянса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал заседание историческим.

"Сегодня мы встречаемся как равные, и я с нетерпением жду того дня, когда мы встретимся как союзники", – подчеркнул он в ходе вступительной речи.