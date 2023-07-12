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Зеленский: Для нас важно, что совет Украина – НАТО будет инструментом интеграции, а не просто партнерства

Зеленский 12 июля принял участие в заседании совета Украина НАТО, на котором присутствовали главы государств и правительств стран членов Альянса
Зеленский 12 июля принял участие в заседании совета Украина – НАТО, на котором присутствовали главы государств и правительств стран – членов Альянса
Фото: Володимир Зеленський / Twitter

Совет Украина – НАТО, первое заседание которого состоялось 12 июля, может дать Киеву необходимую институциональную определенность. Об этом в Twitter заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Совет Украина – НАТО заменил предыдущий формат сотрудничества – комиссию Украина – НАТО, которая не собиралась с 2017 года из-за блокировки Венгрией.

"Все мы нуждаемся в определенности, в частности в институциональной определенности. И очень хорошо, что совет Украина – НАТО действительно может дать нам необходимую институциональную определенность. Для нас важно, что совет Украина – НАТО будет инструментом интеграции, а не просто партнерства", – подчеркнул Зеленский в Twitter.

Он отметил, что пока Украина идет к членству в НАТО, она нуждается в действенных гарантиях безопасности – именно на пути в Альянс.

"Сейчас есть соответствующий пакет гарантий, и я прошу вас поддержать и присоединиться к нему", – написал президент, опубликовав видео с заседания совета Украина – НАТО. 

Лидеры стран НАТО в первый день саммита в Вильнюсе 11 июля согласились отменить требование о плане действий по членству для Украины на ее пути в Альянс.

"И это справедливо. Спасибо вам за это признание. Отдельно хочу обратить внимание на формулировку относительно "условий", к которым должны прийти, чтобы получить приглашение в НАТО. Абсолютное большинство наших людей рассчитывает на конкретику относительно этих условий. Мы воспринимаем их именно как условия безопасности. Мы понимаем, что Украина не может стать членом НАТО, пока идет война. Но потом это будет наша общая сила, когда Украина присоединится к Альянсу", – указал Зеленский.

По своим сообщением он добавил хештег #UkraineNATO33, намекнув, что Украина должна стать 33 членом Альянса после Швеции.

Зеленский принял участие в заседании совета Украина – НАТО, на котором присутствовали главы государств и правительств стран – членов Альянса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал заседание историческим.

"Сегодня мы встречаемся как равные, и я с нетерпением жду того дня, когда мы встретимся как союзники", – подчеркнул он в ходе вступительной речи.

Контекст:

О том, что НАТО может повысить статус Украины в Альянсе путем создания совета Украина – НАТО, в конце мая писали СМИ.

В новом формате Украина будет "полноправным" членом за столом совета Украина – НАТО, а не только приглашенной страной для обсуждений, как предусматривает комиссия Украина – НАТО. Украина сможет созывать встречи, когда пожелает, и ей будет легче предоставлять информацию о ситуации на поле боя, сообщил Euractiv. Это также откроет двери для широкого круга новых сфер сотрудничества, таких как обмен разведданными и проведение совместных учений. Создание совета должно поспособствовать формированию Украины как будущего члена НАТО, это поможет максимально приблизить ее к стандартам Альянса, считают дипломаты.

Создание совета будет означать, что "31 союзник НАТО и Украина будут сидеть за одним столом на равных условиях", заявлял Столтенберг. По его словам, это приведет к усилению политического партнерства между Альянсом и Киевом и этот орган, в отличие от комиссии, сможет принимать совместные решения.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 14 июня отмечал, что "создать совет Украина – НАТО, не сделав решительного шага к членству, – это как предоставить танк без пушки".

Теги: Украина, НАТО, Вильнюс, Владимир Зеленский, президент, безопасность, заседание, вступление Украины в НАТО
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