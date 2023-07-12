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ПОЛИТИКА

Столтенберг ответил, сможет ли Венгрия блокировать заседания Совета Украина – НАТО

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Столтенберг: В Совете буду председательствовать я, поэтому никто из стран членов НАТО или членов Совета блокировать индивидуально не будет
Столтенберг: В Совете буду председательствовать я, поэтому никто из стран – членов НАТО или членов Совета блокировать индивидуально не будет
Фото: ЕРА

Работу Совета Украина – НАТО не сможет блокировать никто из членов Альянса и Совета. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 12 июля на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Трансляцию вела пресс-служба главы Украинского государства.

"В Совете буду председательствовать я, поэтому никто из стран – членов НАТО или членов Совета блокировать индивидуально не будет. У нас могут проводиться кризисные консультации. И если Зеленский захочет принять участие в заседании Совета – никто не заблокирует. Потому что мы будем встречаться как равные", – сказал Столтенберг, отвечая, сможет ли Венгрия блокировать заседания Совета. 

Он добавил, что Совет сможет принимать решения в рамках кризисных консультаций. 

"Это очень мощный политический инструмент дальнейшей интеграции [Украины в НАТО] и принятия решений. Это один из элементов [пакета], цель которого – приблизить Украину к членству в НАТО", – подчеркнул глава Альянса. 

Первое заседание Совета Украина – НАТО проходит сегодня, оно началось после пресс-конференции Зеленского и Столтенберга. Решение о создании Совета саммит Альянса в Вильнюсе принял 11 июля. 

Контекст:

Совет Украина – НАТО заменил предыдущий формат сотрудничества – комиссию Украина – НАТО, которая не собиралась с 2017 года из-за блокировки Венгрией

О том, что НАТО может повысить статус Украины в Альянсе путем создания Совета Украина – НАТО, в конце мая писали СМИ.

В новом формате Украина будет полноправным членом за столом Совета Украина – НАТО, а не только приглашенной страной для обсуждений, как предусматривает комиссия Украина – НАТО. Украина сможет созывать встречи, когда пожелает, и ей будет легче предоставлять информацию о ситуации на поле боя, сообщил Euractiv. Это также откроет двери для широкого круга новых сфер сотрудничества, таких как обмен разведданными и проведение совместных учений. Создание Совета должно поспособствовать формированию Украины как будущего члена НАТО, это поможет максимально приблизить ее к стандартам Альянса, считают дипломаты.

Создание Совета будет означать, что "31 союзник НАТО и Украина будут сидеть за одним столом на равных условиях", заявлял Столтенберг. По его словам, это приведет к усилению политического партнерства между Альянсом и Киевом и этот орган, в отличие от комиссии, сможет принимать совместные решения.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 14 июня отмечал, что "создать Совет Украина –  НАТО, не сделав решительного шага к членству, – это как предоставить танк без пушки".


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: НАТО, Венгрия, Йенс Столтенберг, Вильнюс, Владимир Зеленский, блокирование, саммит НАТО, заседание, советы
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