Столтенберг ответил, сможет ли Венгрия блокировать заседания Совета Украина – НАТО

"В Совете буду председательствовать я, поэтому никто из стран – членов НАТО или членов Совета блокировать индивидуально не будет. У нас могут проводиться кризисные консультации. И если Зеленский захочет принять участие в заседании Совета – никто не заблокирует. Потому что мы будем встречаться как равные", – сказал Столтенберг, отвечая, сможет ли Венгрия блокировать заседания Совета.
Он добавил, что Совет сможет принимать решения в рамках кризисных консультаций.
"Это очень мощный политический инструмент дальнейшей интеграции [Украины в НАТО] и принятия решений. Это один из элементов [пакета], цель которого – приблизить Украину к членству в НАТО", – подчеркнул глава Альянса.
Первое заседание Совета Украина – НАТО проходит сегодня, оно началось после пресс-конференции Зеленского и Столтенберга. Решение о создании Совета саммит Альянса в Вильнюсе принял 11 июля.
Совет Украина – НАТО заменил предыдущий формат сотрудничества – комиссию Украина – НАТО, которая не собиралась с 2017 года из-за блокировки Венгрией.
О том, что НАТО может повысить статус Украины в Альянсе путем создания Совета Украина – НАТО, в конце мая писали СМИ.
В новом формате Украина будет полноправным членом за столом Совета Украина – НАТО, а не только приглашенной страной для обсуждений, как предусматривает комиссия Украина – НАТО. Украина сможет созывать встречи, когда пожелает, и ей будет легче предоставлять информацию о ситуации на поле боя, сообщил Euractiv. Это также откроет двери для широкого круга новых сфер сотрудничества, таких как обмен разведданными и проведение совместных учений. Создание Совета должно поспособствовать формированию Украины как будущего члена НАТО, это поможет максимально приблизить ее к стандартам Альянса, считают дипломаты.
Создание Совета будет означать, что "31 союзник НАТО и Украина будут сидеть за одним столом на равных условиях", заявлял Столтенберг. По его словам, это приведет к усилению политического партнерства между Альянсом и Киевом и этот орган, в отличие от комиссии, сможет принимать совместные решения.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 14 июня отмечал, что "создать Совет Украина – НАТО, не сделав решительного шага к членству, – это как предоставить танк без пушки".