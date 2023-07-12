Столтенберг ответил, сможет ли Венгрия блокировать заседания Совета Украина – НАТО

Столтенберг: В Совете буду председательствовать я, поэтому никто из стран – членов НАТО или членов Совета блокировать индивидуально не будет Фото: ЕРА

"В Совете буду председательствовать я, поэтому никто из стран – членов НАТО или членов Совета блокировать индивидуально не будет. У нас могут проводиться кризисные консультации. И если Зеленский захочет принять участие в заседании Совета – никто не заблокирует. Потому что мы будем встречаться как равные", – сказал Столтенберг, отвечая, сможет ли Венгрия блокировать заседания Совета.

Он добавил, что Совет сможет принимать решения в рамках кризисных консультаций.

"Это очень мощный политический инструмент дальнейшей интеграции [Украины в НАТО] и принятия решений. Это один из элементов [пакета], цель которого – приблизить Украину к членству в НАТО", – подчеркнул глава Альянса.

Первое заседание Совета Украина – НАТО проходит сегодня, оно началось после пресс-конференции Зеленского и Столтенберга. Решение о создании Совета саммит Альянса в Вильнюсе принял 11 июля.