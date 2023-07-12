Байден – Зеленскому: Плохая новость для вас в том, что мы никуда не денемся. Видео

"Плохие новости для вас: мы никуда не денемся, вы застряли с нами", – пошутил Байден.

Перед встречей он также отметил, что понимает беспокойство Украины по поводу недостаточно быстрых поставок оружия.

"Я знаю, вы часто нервничаете, волнуетесь, потому что иногда оружие поставляется недостаточно быстро. Но я хочу заверить, что США делают все, чтобы быстро помочь вам в вашей борьбе... Мы сделаем все, чтобы вы получили то, что нужно. Я с нетерпением жду того дня, когда у нас будет встреча и мы будем официально праздновать членство [Украины] в НАТО", – сказал американский президент.