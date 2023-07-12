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Байден – Зеленскому: Плохая новость для вас в том, что мы никуда не денемся. Видео

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Байден отметил, что понимает беспокойство Украины по поводу недостаточно быстрых поставок оружия
Байден отметил, что понимает беспокойство Украины по поводу недостаточно быстрых поставок оружия
Фото предоставлено пресс-службой Офиса президента Украины

Президент США Джо Байден перед встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским 12 июля на полях саммита НАТО пошутил, что США от Украины уже не отстанут. Видео опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.

"Плохие новости для вас: мы никуда не денемся, вы застряли с нами", – пошутил Байден.

Перед встречей он также отметил, что понимает беспокойство Украины по поводу недостаточно быстрых поставок оружия.

"Я знаю, вы часто нервничаете, волнуетесь, потому что иногда оружие поставляется недостаточно быстро. Но я хочу заверить, что США делают все, чтобы быстро помочь вам в вашей борьбе... Мы сделаем все, чтобы вы получили то, что нужно. Я с нетерпением жду того дня, когда у нас будет встреча и мы будем официально праздновать членство [Украины] в НАТО", – сказал американский президент.

Контекст:

Саммит НАТО проходит 11–12 июля. Зеленский сообщал, что новые пакеты поддержки для украинской армии – один из приоритетов Украины на саммите.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Украина, НАТО, Джо Байден, Владимир Зеленский, саммит НАТО
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