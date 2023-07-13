ГОРДОН
 
 
МИР

Байден: У меня была очень хорошая, долгая встреча с Зеленским, который в итоге остался очень доволен

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский и Байден провели встречу на полях саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля
Зеленский и Байден провели встречу на полях саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля
Фото: EPA

Президент США Джо Байден высказался о встрече с главой Украинского государства Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля. Об этом американский президент заявил 13 июля в Хельсинки перед началом двусторонних переговоров с президентом Финляндии Саули Нийнисте, его цитирует сайт Белого дома.

"У нас была очень, очень... У меня была очень хорошая, долгая встреча с Зеленским, который в итоге остался очень доволен, и я провел встречу с его военными людьми", – проинформировал Байден.

Зеленский рассказал 12 июля, что на встрече с Байденом они кроме прочего обсудили ситуацию на передовой, дальнейшее долгосрочное оборонное сотрудничество, а также внутренние российские процессы.

Президент выразил благодарность Байдену, Конгрессу США и всему американскому народу за жизненно важную помощь – военную, финансовую, политическую, предоставленную Украине с начала полномасштабного российского вторжения.

Контекст:

Зеленский по итогам переговоров с Байденом в Литве отмечал в Twitter, что, если бы протокол не остановил встречу, "мы говорили бы еще дольше". "Очень хорошая, сильная встреча… по меньшей мере вдвое длиннее, чем планировалось, и именно такая содержательная, как нужно, – написал президент Украины – Все темы: длительная поддержка, оружие, политика, НАТО. Четко видим, как завершить эту войну нашей общей победой".

Байден в ходе переговоров с Зеленским заявил, что с нетерпением ждет того дня, "когда мы будем официально праздновать членство Украины в НАТО".

В Белом доме заявляли 12 июля, что Байден и лидеры НАТО согласовали существенный пакет помощи Украине.

По окончании саммита Альянса в Литве Байден подтвердил поддержку США Украины: "Наши обязательства перед Украиной не ослабнут, мы будем стоять за свободу сегодня, завтра и столько, сколько потребуется".

Зеленский назвал результаты саммита НАТО для Украины "хорошими, но не идеальными". "Если бы было приглашение [для Украины в Альянс] – они были бы идеальны", – уточнил президент.

Теги: США, Украина, Джо Байден, переговоры, Вильнюс, Владимир Зеленский, президент, саммит НАТО, встреча
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы в восторге от того, как японцы реагировали на нашу музыку". Группа Kazka выступила с концертами в Японии в поддержку Украины
"Мы в восторге от того, как японцы реагировали на нашу музыку". Группа Kazka выступила с концертами в Японии в поддержку Украины
Галина ГРИШИНА
"Мы долго ждали это чудо. Оно далось мне нелегко". 40-летняя экс-нардеп Залищук родила первенца спустя пять лет после свадьбы
"Мы долго ждали это чудо. Оно далось мне нелегко". 40-летняя экс-нардеп Залищук родила первенца спустя пять лет после свадьбы
Галина ГРИШИНА
"С инициалами пары". Дизайнер Зеленской рассказала, как вручную шила фату для Дорофеевой, и показала новые свадебные фото певицы
"С инициалами пары". Дизайнер Зеленской рассказала, как вручную шила фату для Дорофеевой, и показала новые свадебные фото певицы
Галина ГРИШИНА
29-летняя жена 57-летнего Павлика сообщила, что артисту предстоит операция на сердце. Она озвучила его диагноз
29-летняя жена 57-летнего Павлика сообщила, что артисту предстоит операция на сердце. Она озвучила его диагноз
Галина ГРИШИНА
Экс-жена Кацурина в день объявления о его свадьбе с Дорофеевой рассказала о годовалом сыне от него
Экс-жена Кацурина в день объявления о его свадьбе с Дорофеевой рассказала о годовалом сыне от него
Украинские дизайнеры на Неделе моды в Берлине вышли на подиум с флагом Украины. Фото
Украинские дизайнеры на Неделе моды в Берлине вышли на подиум с флагом Украины. Фото
Галина ГРИШИНА
Овощная запеканка за 50 минут. Простой рецепт из сезонных продуктов
Овощная запеканка за 50 минут. Простой рецепт из сезонных продуктов
Галина ГРИШИНА
Дорофеева вышла замуж за Кацурина. Свадебные фото
Дорофеева вышла замуж за Кацурина. Свадебные фото
Галина ГРИШИНА
"Он ревнивый". Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук оседлала мужа-нардепа и показала поцелуй с ним. Фото
"Он ревнивый". Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук оседлала мужа-нардепа и показала поцелуй с ним. Фото
"Целый день – изнурительные тренировки. В воскресенье можно немного отдохнуть". Козловский, которого призвали в Нацгвардию, рассказал о правилах его взвода
"Целый день – изнурительные тренировки. В воскресенье можно немного отдохнуть". Козловский, которого призвали в Нацгвардию, рассказал о правилах его взвода
Галина ГРИШИНА
  "Источник мотивации и вдохновения". Yaktak выпустил трек "Вставай". Видео
  "Источник мотивации и вдохновения". Yaktak выпустил трек "Вставай". Видео
Галина ГРИШИНА
Диетолог назвала продукты, которые нужно есть женщинам после 40 лет для красоты и здоровья
Диетолог назвала продукты, которые нужно есть женщинам после 40 лет для красоты и здоровья
Депп записал видео для населения страны-агрессора РФ, в котором пожелал ему "беречь себя"
Депп записал видео для населения страны-агрессора РФ, в котором пожелал ему "беречь себя"
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек показала, как ест креветки, и рассекретила особенность этого процесса
56-летняя Хайек показала, как ест креветки, и рассекретила особенность этого процесса
Клубничный маникюр. "Вкусный" летний дизайн от датского мастера
Клубничный маникюр. "Вкусный" летний дизайн от датского мастера
  Варенье из крыжовника с апельсином. Эксперт рассказала, как приготовить и какое количество сахара нужно взять на 1 кг ягод
  Варенье из крыжовника с апельсином. Эксперт рассказала, как приготовить и какое количество сахара нужно взять на 1 кг ягод
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В сети обсуждают реакцию Зеленской на поцелуй ее мужа с первой леди Литвы. Видео (475168)
2
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины на саммите НАТО в Вильнюсе появилась в вышиванке почти за 10 тыс. грн от укранского бренда. Фото (96815)
3
Посыпьте этим участок – и томаты будете собирать ведрами. Эксперты рассказали, как без химии удобрить помидоры в июле (71955)
4
59-летний Джонсон в восьмой раз стал отцом. Его 35-летняя жена опубликовала первые фото новорожденного сына (64242)
5
Вот как с помощью пищевой соды можно повысить урожайность огурцов. Эксперты рассказали об эффективной подкормке, которая улучшит рост плодов (61604)
6
Виталий Кличко высказался о личной жизни младшего брата – 47-летнего Владимира Кличко (47709)
7
Налчаджиоглу высказался о падчерице и своей дочери от Ани Лорак (37156)
8
Добавьте это в воду – и кочаны будут плотные и крупные. Эксперты рассказали, как вырастить щедрый урожай капусты без химии (36797)
 
 
 
 