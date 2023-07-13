Байден: У меня была очень хорошая, долгая встреча с Зеленским, который в итоге остался очень доволен

"У нас была очень, очень... У меня была очень хорошая, долгая встреча с Зеленским, который в итоге остался очень доволен, и я провел встречу с его военными людьми", – проинформировал Байден.

Зеленский рассказал 12 июля, что на встрече с Байденом они кроме прочего обсудили ситуацию на передовой, дальнейшее долгосрочное оборонное сотрудничество, а также внутренние российские процессы.

Президент выразил благодарность Байдену, Конгрессу США и всему американскому народу за жизненно важную помощь – военную, финансовую, политическую, предоставленную Украине с начала полномасштабного российского вторжения.