Байден: У меня была очень хорошая, долгая встреча с Зеленским, который в итоге остался очень доволен

"У нас была очень, очень... У меня была очень хорошая, долгая встреча с Зеленским, который в итоге остался очень доволен, и я провел встречу с его военными людьми", – проинформировал Байден.
Зеленский рассказал 12 июля, что на встрече с Байденом они кроме прочего обсудили ситуацию на передовой, дальнейшее долгосрочное оборонное сотрудничество, а также внутренние российские процессы.
Президент выразил благодарность Байдену, Конгрессу США и всему американскому народу за жизненно важную помощь – военную, финансовую, политическую, предоставленную Украине с начала полномасштабного российского вторжения.
Зеленский по итогам переговоров с Байденом в Литве отмечал в Twitter, что, если бы протокол не остановил встречу, "мы говорили бы еще дольше". "Очень хорошая, сильная встреча… по меньшей мере вдвое длиннее, чем планировалось, и именно такая содержательная, как нужно, – написал президент Украины – Все темы: длительная поддержка, оружие, политика, НАТО. Четко видим, как завершить эту войну нашей общей победой".
Байден в ходе переговоров с Зеленским заявил, что с нетерпением ждет того дня, "когда мы будем официально праздновать членство Украины в НАТО".
В Белом доме заявляли 12 июля, что Байден и лидеры НАТО согласовали существенный пакет помощи Украине.
По окончании саммита Альянса в Литве Байден подтвердил поддержку США Украины: "Наши обязательства перед Украиной не ослабнут, мы будем стоять за свободу сегодня, завтра и столько, сколько потребуется".
Зеленский назвал результаты саммита НАТО для Украины "хорошими, но не идеальными". "Если бы было приглашение [для Украины в Альянс] – они были бы идеальны", – уточнил президент.