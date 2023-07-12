Ситуация на передовой, оборонное сотрудничество и процессы в РФ. Зеленский рассказал о разговоре с Байденом

Зеленский отметил, что "США бок о бок с Украиной все время нашей защиты против агрессии" Фото: EPA

"Содержательная, сильная встреча с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом в Вильнюсе. Подробно обсудили ситуацию на передовой, наши возможности, дальнейшее долгосрочное оборонное сотрудничество, внутренние российские процессы, учитывая недавние события", – прокомментировал Зеленский.

Он добавил, что "США бок о бок с Украиной все время нашей защиты против агрессии".

"Мы это очень ценим. Спасибо лично президенту США, Конгрессу и всему американскому народу за жизненно важную помощь – военную, финансовую, политическую, предоставленную Украине с начала полномасштабного российского вторжения", – отметил президент.

Змістовна, сильна зустріч із Президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом у Вільнюсі.



Докладно обговорили ситуацію на передовій, наші можливості, подальшу довгострокову оборонну співпрацю, внутрішні російські процеси з огляду на нещодавні події.



США пліч-о-пліч з… pic.twitter.com/6Gqk27Vvg8 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2023