Ситуация на передовой, оборонное сотрудничество и процессы в РФ. Зеленский рассказал о разговоре с Байденом

"Содержательная, сильная встреча с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом в Вильнюсе. Подробно обсудили ситуацию на передовой, наши возможности, дальнейшее долгосрочное оборонное сотрудничество, внутренние российские процессы, учитывая недавние события", – прокомментировал Зеленский.
Он добавил, что "США бок о бок с Украиной все время нашей защиты против агрессии".
"Мы это очень ценим. Спасибо лично президенту США, Конгрессу и всему американскому народу за жизненно важную помощь – военную, финансовую, политическую, предоставленную Украине с начала полномасштабного российского вторжения", – отметил президент.
Змістовна, сильна зустріч із Президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом у Вільнюсі.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2023
Докладно обговорили ситуацію на передовій, наші можливості, подальшу довгострокову оборонну співпрацю, внутрішні російські процеси з огляду на нещодавні події.
США пліч-о-пліч з… pic.twitter.com/6Gqk27Vvg8
Саммит НАТО проходил в Вильнюсе 11–12 июля. Зеленский сообщал, что новые пакеты поддержки для украинской армии – один из приоритетов Украины на саммите.
В итоговом коммюнике саммита НАТО говорится, что Украине для вступления в НАТО уже не нужен План действий по членству в Альянсе, но пока в нем нет приглашения в НАТО. "Мы будем готовы направить Украине приглашение о вступлении в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в документе.
На полях саммита состоялась встреча Зеленского и Байдена. Перед ней Зеленский поблагодарил американского коллегу за всю предоставленную помощь, а Байден сказал, что с нетерпением ждет, когда Украина вступит в Альянс.