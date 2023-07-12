Зеленский о членстве в НАТО: Уверен, что предательской позиции не будет от Байдена и Шольца. Не обменяем любой статус на территории, даже если это село, в котором живет один дед

Представитель СМИ в ходе вопроса Зеленскому отметил, что среди стран-членов Альянса США и ФРГ имели самую сильную позицию против предоставления Украине в коммюнике саммита конкретных временных рамок и ее пути к членству НАТО. Президента спросили, переживает ли он, что какие-то западные столицы готовятся к сценарию, когда членство якобы может быть использовано в переговорах со страной-оккупантом РФ.

"Я уверен, что предательской позиции не будет от [президента США Джо] Байдена и [канцлера ФРГ Олафа] Шольца… При этом я должен сказать, что мы никогда не обменяем любой статус на любые наши территории. Даже если это будет одно село, в котором живет один дед, – ответил Зеленский. – Мы не отдадим наших территорий. И никогда не будем менять на любой замороженный конфликт. Этого никогда не будет. Мою позицию четко знают наши партнеры".

Зеленский еще до публикации коммюнике заявлял в Twitter, что "беспрецедентно и абсурдно, когда нет никаких временных рамок ни для приглашения, ни для членства Украины и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины".

По словам Зеленского, это "похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса".

"А значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО – в переговорах со [страной-агрессором] Россией. А для России это означает мотивацию и в дальнейшем продолжать свой террор. Неопределенность – это слабость", – подчеркнул президент.