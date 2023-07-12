Зеленский о саммите в Вильнюсе: Мы получили недвусмысленность того, что Украина будет в НАТО

"Мы действительно получили объединение. Лидеры поддержали Украину. [Мы] получили недвусмысленность того, что Украина будет в НАТО", – сказал Зеленский.

По мнению президента, Украина будет в НАТО, как только ситуация с безопасностью "будет стабилизирована".

"Простым языком: в тот момент, когда закончится война, Украину точно пригласят в НАТО и Украина точно станет членом союза", – заявил Зеленский.

В то же время президент отметил, что хотел, чтобы в итоговом коммюнике было "об условиях безопасности" Украины.