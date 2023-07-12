Зеленский о встрече с Байденом: Четко видим, как завершить эту войну нашей общей победой

По его словам, встреча была как минимум вдвое длиннее, чем планировалось, и "именно такая содержательная, как нужно".
"Если бы протокол не остановил встречу, мы говорили бы еще дольше. Все темы: длительная поддержка, оружие, политика, НАТО. Четко видим, как завершить эту войну нашей общей победой", – написал Зеленский.
Дуже хороша, сильна зустріч із паном Президентом США Джозефом Байденом @POTUS .— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2023
Зустріч щонайменше вдвічі довша, ніж планувалося, і саме така змістовна, як потрібно. Якби протокол не зупинив зустріч, ми говорили б іще довше. Усі теми: тривала підтримка, зброя, політика, @NATO.…
Саммит НАТО проходил 11–12 июля. Зеленский сообщал, что новые пакеты поддержки для украинской армии – один из приоритетов Украины на саммите.
В итоговом коммюнике саммита НАТО говорится, что Украине для вступления в НАТО уже не нужен план действий для членства в Альянсе, но пока в нем нет приглашения в НАТО. "Мы будем готовы направить Украине приглашение о вступлении в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в документе.
На полях саммита состоялась встреча Зеленского и Байдена. Перед ней Зеленский поблагодарил американского коллегу за всю предоставленную помощь, а Байден сказал, что с нетерпением ждет, когда Украина вступит в Альянс.