Зеленский о встрече с Байденом: Четко видим, как завершить эту войну нашей общей победой

По его словам, встреча была как минимум вдвое длиннее, чем планировалось, и "именно такая содержательная, как нужно".

"Если бы протокол не остановил встречу, мы говорили бы еще дольше. Все темы: длительная поддержка, оружие, политика, НАТО. Четко видим, как завершить эту войну нашей общей победой", – написал Зеленский.

Дуже хороша, сильна зустріч із паном Президентом США Джозефом Байденом @POTUS .



Зустріч щонайменше вдвічі довша, ніж планувалося, і саме така змістовна, як потрібно. Якби протокол не зупинив зустріч, ми говорили б іще довше. Усі теми: тривала підтримка, зброя, політика, @NATO.… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2023