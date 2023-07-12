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ПОЛИТИКА

Зеленский о встрече с Байденом: Четко видим, как завершить эту войну нашей общей победой

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Зеленский обсудил с Байденом длительную поддержку Украины, оружие, политику и НАТО
Зеленский обсудил с Байденом длительную поддержку Украины, оружие, политику и НАТО
Фото предоставлено пресс-службой Офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал встречу с американским лидером Джо Байденом на полях саммита НАТО 12 июля как "хорошую и сильную". Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, встреча была как минимум вдвое длиннее, чем планировалось, и "именно такая содержательная, как нужно".

"Если бы протокол не остановил встречу, мы говорили бы еще дольше. Все темы: длительная поддержка, оружие, политика, НАТО. Четко видим, как завершить эту войну нашей общей победой", – написал Зеленский.

Контекст:

Саммит НАТО проходил 11–12 июля. Зеленский сообщал, что новые пакеты поддержки для украинской армии – один из приоритетов Украины на саммите.

В итоговом коммюнике саммита НАТО говорится, что Украине для вступления в НАТО уже не нужен план действий для членства в Альянсе, но пока в нем нет приглашения в НАТО. "Мы будем готовы направить Украине приглашение о вступлении в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в документе.

На полях саммита состоялась встреча Зеленского и Байдена. Перед ней Зеленский поблагодарил американского коллегу за всю предоставленную помощь, а Байден сказал, что с нетерпением ждет, когда Украина вступит в Альянс.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Украина, НАТО, Джо Байден, Владимир Зеленский, саммит НАТО, встреча
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