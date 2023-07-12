Зеленский поблагодарил США за кассетные боеприпасы и добавил: Нам нужно дальнобойное оружие

Зеленский, отвечая на вопрос о предоставлении Украине кассетных боеприпасов и о том, какое еще оружие нужно стране, отметил, что у Киева и Вашингтона бывают моменты, когда есть "несовпадение в деталях".
"Но тут я хочу отдельно поблагодарить президента, – добавил он. – Я знаю, что это был вызов в США. Знаю, что это вызов в Конгрессе, и есть люди, которые не разделяют поддержки по кластерным снарядам. Я хочу, чтобы мы на это посмотрели как на справедливость. Россия постоянно использует кластерные снаряды на нашей территории. Воюет исключительно на нашей земле, убивает наших людей, долгие годы постоянно используя кластерные снаряды. Та помощь, которую мы можем получить от США по кластерным снарядам, – это для использования сугубо по военным целям сугубо на временно оккупированных территориях Украины".
Использование кассетных боеприпасов будет происходить абсолютно контролировано, подчеркнул Зеленский.
"Должна быть справедливость. Нет справедливости в том, что агрессор оккупировал нас и девять лет оккупирует части наших территорий и убивает наших людей. Как мы можем защищаться? И это о справедливости. Мы защищаемся. Что касается другой помощи – нам нужно дальнобойное оружие. Дефицит никуда не делся. Я буду поднимать этот вопрос", – резюмировал Зеленский.
Сегодня у президентов Украины и США запланирована встреча в Вильнюсе.
7 июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн, в него вошли боеприпасы калибра 155 мм, в том числе DPICM (кассетные боеприпасы).
США решились включить в помощь кассетные боеприпасы, потому что Украина находится в разгаре своего контрнаступления, заявили в Пентагоне. В Белом доме добавили, что это временное решение и, как только производство артиллерийских снарядов достигнет уровня, позволяющего удовлетворить потребности Украины, необходимости в продолжении поставок кассетных боеприпасов не будет.
Как подчеркнули в Белом доме, одним из условий поставки вооружений Украине в целом является то, что она не будет их использовать не на своей территории.
Конвенция ООН по кассетным боеприпасам, вступившая в силу в 2010 году, запрещает накопление, передачу или использование кассетных бомб, однако страны, владеющие крупнейшими запасами такого вооружения (США, Китай и Россия), документ не подписали. На вооружении США также находятся кассетные боеприпасы, в которых поражающие элементы, в отличие от кассетных бомб, не взрываются и используют для поражения только кинетическую энергию.
Кроме того, международное право запрещает использование кассетных снарядов в густонаселенных районах и против мирных жителей. Россия, как писали СМИ, сбрасывала такие бомбы на города в Сирии, хотя и отрицала их применение. С начала вторжения РФ в Украину зафиксировано использование Россией таких боеприпасов в Харьковской, Николаевской, Днепропетровской и Донецкой областях.