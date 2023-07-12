Зеленский поблагодарил США за кассетные боеприпасы и добавил: Нам нужно дальнобойное оружие

Зеленский о кассетных боеприпасах: Я хочу, чтобы мы на это посмотрели как на справедливость Фото: ЕРА

Зеленский, отвечая на вопрос о предоставлении Украине кассетных боеприпасов и о том, какое еще оружие нужно стране, отметил, что у Киева и Вашингтона бывают моменты, когда есть "несовпадение в деталях".

"Но тут я хочу отдельно поблагодарить президента, – добавил он. – Я знаю, что это был вызов в США. Знаю, что это вызов в Конгрессе, и есть люди, которые не разделяют поддержки по кластерным снарядам. Я хочу, чтобы мы на это посмотрели как на справедливость. Россия постоянно использует кластерные снаряды на нашей территории. Воюет исключительно на нашей земле, убивает наших людей, долгие годы постоянно используя кластерные снаряды. Та помощь, которую мы можем получить от США по кластерным снарядам, – это для использования сугубо по военным целям сугубо на временно оккупированных территориях Украины".

Использование кассетных боеприпасов будет происходить абсолютно контролировано, подчеркнул Зеленский.

"Должна быть справедливость. Нет справедливости в том, что агрессор оккупировал нас и девять лет оккупирует части наших территорий и убивает наших людей. Как мы можем защищаться? И это о справедливости. Мы защищаемся. Что касается другой помощи – нам нужно дальнобойное оружие. Дефицит никуда не делся. Я буду поднимать этот вопрос", – резюмировал Зеленский.

Сегодня у президентов Украины и США запланирована встреча в Вильнюсе.