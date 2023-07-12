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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Полученные Украиной кассетные боеприпасы изменят правила игры в борьбе с оккупантами – Резников

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Министр обороны рассчитывает, что кассетные боеприпасы усилят украинское контрнаступление
Министр обороны рассчитывает, что кассетные боеприпасы усилят украинское контрнаступление
Фото: ЕРА

Предоставленные США кассетные боеприпасы изменят правила игры в борьбе с российской агрессией в Украине. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил 11 июля на полях саммита НАТО в Вильнюсе, пишет Politico.

По его словам, решение передать Киеву боеприпасы с кассетным зарядом – часть последовательной поддержки союзниками и будет иметь прорывное значение в контрнаступлении сил обороны.

"Когда мы получили в мае 2022 года 155-мм артиллерийские системы, это стало переломным моментом. В июле мы получили различные типы [реактивных систем залпового огня], это стало следующим шагом вперед... И я надеюсь, что кассетные боеприпасы [станут] следующим шагом вперед в качестве оружия или боеприпасов для освобождения наших временно захваченных территорий", – сказал он.

Министр подчеркнул, что применение этого оружия будет ограничено негородскими районами на территории Украины, и союзники будут иметь полную информацию об их использовании.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью MSNBC, что решение о предоставлении Украине кассетных боеприпасов было "тяжелым, но необходимым".

По его словам, общий запас боеприпасов в мире "вот-вот исчерпается", а Украине необходимо обороняться от РФ.

"И поэтому тяжелый, но необходимый выбор в пользу кассетных боеприпасов сводился к следующему: если мы этого не сделаем, то у них закончатся боеприпасы. Если у них закончатся боеприпасы, они будут беззащитны", – пояснил Блинкен, добавив, что все союзника США по поддержке Украины "понимают, почему  и когда мы это делаем".

Контекст:

7 июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн, в него вошли боеприпасы 155-мм калибра, в том числе DPICM (кассетные боеприпасы).

США решились включить в помощь кассетные боеприпасы, потому что Украина находится в разгаре своего контрнаступления, заявили в Пентагоне. В Белом доме добавили, что это временное решение, и как только производство артиллерийских снарядов достигнет уровня, позволяющего удовлетворить потребности Украины, необходимости в продолжении поставок кассетных боеприпасов не будет. 

Как подчеркнули в Белом доме, одним из условий поставки вооружений Украине в целом является то, что она не будет их использовать не на своей территории.

Конвенция ООН по кассетным боеприпасам, вступившая в силу в 2010 году, запрещает накопление, передачу или использование кассетных бомб, однако страны, владеющие крупнейшими запасами такого вооружения (США, Китай и Россия), документ не подписали. На вооружении США также находятся кассетные боеприпасы, в которых поражающие элементы, в отличие от кассетных бомб, не взрываются и используют для поражения только кинетическую энергию.

Кроме того, международное право запрещает использование кассетных снарядов в густонаселенных районах и против мирных жителей. Россия, как писали СМИ, сбрасывала такие бомбы на города в Сирии, хотя и отрицала их применение. С начала вторжения РФ в Украину зафиксировано использование Россией таких боеприпасов в ХарьковскойНиколаевскойДнепропетровской и Донецкой областях.

Теги: Алексей Резников, кассетные бомбы, Минобороны, война России против Украины, саммит НАТО, российские оккупанты
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