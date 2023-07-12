Полученные Украиной кассетные боеприпасы изменят правила игры в борьбе с оккупантами – Резников

По его словам, решение передать Киеву боеприпасы с кассетным зарядом – часть последовательной поддержки союзниками и будет иметь прорывное значение в контрнаступлении сил обороны.

"Когда мы получили в мае 2022 года 155-мм артиллерийские системы, это стало переломным моментом. В июле мы получили различные типы [реактивных систем залпового огня], это стало следующим шагом вперед... И я надеюсь, что кассетные боеприпасы [станут] следующим шагом вперед в качестве оружия или боеприпасов для освобождения наших временно захваченных территорий", – сказал он.

Министр подчеркнул, что применение этого оружия будет ограничено негородскими районами на территории Украины, и союзники будут иметь полную информацию об их использовании.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью MSNBC, что решение о предоставлении Украине кассетных боеприпасов было "тяжелым, но необходимым".

По его словам, общий запас боеприпасов в мире "вот-вот исчерпается", а Украине необходимо обороняться от РФ.

"И поэтому тяжелый, но необходимый выбор в пользу кассетных боеприпасов сводился к следующему: если мы этого не сделаем, то у них закончатся боеприпасы. Если у них закончатся боеприпасы, они будут беззащитны", – пояснил Блинкен, добавив, что все союзника США по поддержке Украины "понимают, почему и когда мы это делаем".