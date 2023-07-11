Белый дом: Поставки кассетных боеприпасов Киеву носят временный характер, США не были готовы оставить Украину беззащитной. Точка

В отсутствие поставок кассетных боеприпасов Украина не имела бы достаточно артиллерии для контрнаступления, отметил Салливан Фото: EPA

"Мы рассматриваем это как временное явление, поскольку много месяцев назад мы начали интенсивный процесс наращивания производства артиллерийских снарядов. Как только производство артиллерийских снарядов достигнет уровня, позволяющего удовлетворить потребности Украины, тогда не будет необходимости продолжать поставки кассетных боеприпасов", – сказал Салливан.

Представителя Белого дома попросили назвать сроки поставок.

"Это месяцы, но вопрос в том: сколько?" – ответил Салливан.

Президент США Джо Байден, комментируя решения Вашингтона поставлять Украине кассетные боеприпасы, указал 7 июля, что оно было "очень трудным", но Киев нуждается в боеприпасах в ходе контрнаступления в войне против страны-агрессора РФ.

Он добавил, что война в Украине – "это война за боеприпасы", а у украинцев "заканчиваются эти боеприпасы", в то же время у США их "не хватает".

"В отсутствие поставок кассетных боеприпасов 155-мм калибра Украина не имела бы достаточно артиллерии не только для проведения этого контрнаступления, но и, возможно, для защиты занимаемых позиций. Мы не были готовы оставить Украину беззащитной. На этом точка", – пояснил на брифинге Салливан.

Специализированный портал Defence Express объяснял, что DPICM – это артиллерийские снаряды с кассетной боевой частью. Субэлементы такого боеприпаса калибра 155 мм гарантированно накрывают зону диаметром 300 м. Благодаря этому, отметили журналисты, данный снаряд "выполняет работу десятков обычных осколочно-фугасных". Таким образом, использование DPICM позволит снизить потребность в боеприпасах и уменьшить количество необходимых выстрелов для выполнения огневой задачи.

Как указал CNN, кассетные боеприпасы будут совместимы с американскими 155-миллиметровыми гаубицами, которые Украина получила от США ранее.