США консультировались с партнерами перед принятием решений о передаче Украине кассетных снарядов – Госдеп

В Госдепе заявили, что решение о передаче кассетных боеприпасов Украине было трудным для США Фото: EPA

"Мы тщательно консультировались с нашими союзниками и партнерами по этому решению. Я не буду подробно описывать все эти разговоры, но, исходя из этих разговоров, мы не верим, что это решение повлияет на поддержку Украины во всем мире", – заявил он.

Миллер рассказал, что решение было трудным для президента США Джо Байдена, для его администрации и для Госдепа США. По его словам, оно было принято, "исходя из ряда обстоятельств".

Прежде всего, для украинского контрнаступления требуется большое количество артиллерийских боеприпасов.

"И нам нужно было преодолеть период, когда у них закончатся эти запасы, до того момента, когда мы сможем предоставить им новые запасы на основе производства, которое мы запустили как здесь, так и за границей за последние несколько месяцев. И поэтому мы столкнулись с решением: позволить Украине исчерпать или потенциально исчерпать боеприпасы", – сказал он.

Спикер напомнил, что РФ также использует кассетные снаряды в Украине, но процент неразорвавшихся – 40%, в то время как у американскизх – 2,5%. Страна-агрессор применяет такие снаряды в Укриане в том числе и против гражданских целей.

Миллер отметил, что Украина обязалась использовать кассетные снаряды только против военных целей и провести широкомасштабные операции по разминированию по завершении боевых действий.

"Итак, если вы взвесите, то это все еще трудное решение, но для нас имело смысл предоставить это оружие. Это то, о чем мы консультировались с союзниками и партнерами, и мы понимаем, что разные страны придут к разным выводам", – сказал он.