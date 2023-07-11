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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США консультировались с партнерами перед принятием решений о передаче Украине кассетных снарядов – Госдеп

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В Госдепе заявили, что решение о передаче кассетных боеприпасов Украине было трудным для США
В Госдепе заявили, что решение о передаче кассетных боеприпасов Украине было трудным для США
Фото: EPA

Решение о передаче Украине кассетных боеприпасов было очень трудным для США, страна перед этим вела консультации с партнерами. Об этом на брифинге 10 июля заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, текстовую версию опубликовала пресс-служба Госдепа.

"Мы тщательно консультировались с нашими союзниками и партнерами по этому решению. Я не буду подробно описывать все эти разговоры, но, исходя из этих разговоров, мы не верим, что это решение повлияет на поддержку Украины во всем мире", – заявил он.

Миллер рассказал, что решение было трудным для президента США Джо Байдена, для его администрации и для Госдепа США. По его словам, оно было принято, "исходя из ряда обстоятельств".

Прежде всего, для украинского контрнаступления требуется большое количество артиллерийских боеприпасов.

"И нам нужно было преодолеть период, когда у них закончатся эти запасы, до того момента, когда мы сможем предоставить им новые запасы на основе производства, которое мы запустили как здесь, так и за границей за последние несколько месяцев. И поэтому мы столкнулись с решением: позволить Украине исчерпать или потенциально исчерпать боеприпасы", – сказал он.

Спикер напомнил, что РФ также использует кассетные снаряды в Украине, но процент неразорвавшихся – 40%, в то время как у американскизх – 2,5%. Страна-агрессор применяет такие снаряды в Укриане в том числе и против гражданских целей.

Миллер отметил, что Украина обязалась использовать кассетные снаряды только против военных целей и провести широкомасштабные операции по разминированию по завершении боевых действий.

"Итак, если вы взвесите, то это все еще трудное решение, но для нас имело смысл предоставить это оружие. Это то, о чем мы консультировались с союзниками и партнерами, и мы понимаем, что разные страны придут к разным выводам", – сказал он.

Контекст:

7 июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн, в него вошли боеприпасы калибра 155 мм, в том числе DPICM (кассетные боеприпасы).

США решились включить в помощь кассетные боеприпасы, потому что Украина находится в разгаре своего контрнаступления, заявили в Пентагоне. "Мы хотим убедиться, что у украинцев достаточно артиллерии, чтобы держаться в бою в контексте текущего контрнаступления... Дела идут немного медленнее, чем некоторые надеялись", – указал замминистра обороны по политическим вопросам Колин Каль.

Как подчеркнули в Белом доме, одним из условий поставки вооружений Украине в целом является то, что она не будет их использовать не на своей территории.

Конвенция ООН по кассетным боеприпасам, вступившая в силу в 2010 году, запрещает их накопление, передачу или использование, однако страны, владеющие крупнейшими запасами такого вооружения (США, Китай и Россия), документ не подписали. 

Кроме того, международное право запрещает использование кассетных снарядов в густонаселенных районах и против мирных жителей. Россия, как писали СМИ, сбрасывала такие бомбы на города в Сирии, хотя и отрицала их применение. С начала вторжения РФ в Украину зафиксировано использование Россией таких боеприпасов в ХарьковскойНиколаевскойДнепропетровской и Донецкой областях.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Украина будет использовать кассетные боеприпасы только на своей территориисилы обороны откажутся от применения кассетных зарядов в городах; Украина будет вести строгий учет использования этого типа оружия и локальных зон, где оно будет применяться; после освобождения эти территории будут приоритетными для целей разминирования; Минобороны будет отчитываться перед партнерами об использовании кассетных боеприпасов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Госдепартамент США, военная помощь, кассетные бомбы, война России против Украины
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