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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Япония не возражает против передачи Украине кассетных боеприпасов – представитель правительства

В правительстве Японии отметили, что Украина будет применять кассетные снаряды на своей территории
В правительстве Японии отметили, что Украина будет применять кассетные снаряды на своей территории
Фото: EPA

Япония в целом не выступает против передачи Соединенными Штатами Америки кассетных боеприпасов Украине. Об этом заявил главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно 10 июля, сообщил Kyodo News.

В Токио подтвердили приверженность Вашингтона смягчению воздействия оружия на гражданское население Украины, сказал он.

По его словам, Япония была уведомлена, что Соединенные Штаты будут предлагать кассетные боеприпасы, предназначенные для сведения к минимуму риска неразорвавшихся элементов, а Украина будет использовать их исключительно на своей территории, пытаясь уменьшить ущерб для гражданских лиц. 

Контекст:

7 июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн, в него вошли боеприпасы калибра 155 мм, в том числе DPICM (кассетные боеприпасы).

США решились включить в помощь кассетные боеприпасы, потому что Украина находится в разгаре своего контрнаступления, заявили в Пентагоне. "Мы хотим убедиться, что у украинцев достаточно артиллерии, чтобы держаться в бою в контексте текущего контрнаступления... Дела идут немного медленнее, чем некоторые надеялись", – указал замминистра обороны по политическим вопросам Колин Каль.

Как подчеркнули в Белом доме, одним из условий поставки вооружений Украине в целом является то, что она не будет их использовать не на своей территории.

Конвенция ООН по кассетным боеприпасам, вступившая в силу в 2010 году, запрещает их накопление, передачу или использование, однако страны, владеющие крупнейшими запасами такого вооружения (США, Китай и Россия), документ не подписали. 

Кроме того, международное право запрещает использование кассетных снарядов в густонаселенных районах и против мирных жителей. Россия, как писали СМИ, сбрасывала такие бомбы на города в Сирии, хотя и отрицала их применение. С начала вторжения РФ в Украину зафиксировано использование Россией таких боеприпасов в ХарьковскойНиколаевскойДнепропетровской и Донецкой областях.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Украина будет использовать кассетные боеприпасы только на своей территориисилы обороны откажутся от применения кассетных зарядов в городах; Украина будет вести строгий учет использования этого типа оружия и локальных зон, где оно будет применяться; после освобождения эти территории будут приоритетными для целей разминирования; Минобороны будет отчитываться перед партнерами об использовании кассетных боеприпасов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Украина, Япония, военная помощь, кассетные бомбы, война России против Украины
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