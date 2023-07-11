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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Союзники понимают, почему США решили предоставить Украине кассетные боеприпасы – Блинкен

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Блинкен: Выбор в пользу кассетных боеприпасов сводился к следующему: если мы этого не сделаем, то у украинцев закончатся боеприпасы и они будут беззащитны
Блинкен: Выбор в пользу кассетных боеприпасов сводился к следующему: если мы этого не сделаем, то у украинцев закончатся боеприпасы и они будут беззащитны
Фото: ЕРА

Решение о предоставлении Украине кассетных боеприпасов было тяжелым, но необходимым, заявил 11 июля в интервью MSNBC госсекретарь США Энтони Блинкен, расшифровку приводит сайт Госдепа.

По его словам, запасы унитарных боеприпасов в мире исчерпываются и "вот-вот исчерпаются". 

"И поэтому тяжелый, но необходимый выбор в пользу кассетных боеприпасов сводился к следующему: если мы этого не сделаем, то у них закончатся боеприпасы. Если у них закончатся боеприпасы, они будут беззащитны", – пояснил Блинкен. 

Он рассказал, что США наращивают производство конвенциональных боеприпасов, в которых нуждается Украина, и кассетные "заполнят пробел" в поставках. 

Госсекретарь подчеркнул, что РФ использует кассетные боеприпасы с первых дней войны против Украины.

В ответ на замечание, что Великобритания, Германия, Франция – против кассетных боеприпасов, Блинкен добавил: "Все союзники, с которыми я разговаривал, сказали, что они понимают, почему мы это делаем, когда мы это делаем".

Контекст:

7 июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн, в него вошли боеприпасы 155-мм калибра, в том числе DPICM (кассетные боеприпасы).

США решились включить в помощь кассетные боеприпасы, потому что Украина находится в разгаре своего контрнаступления, заявили в Пентагоне. В Белом доме добавили, что это временное решение, и как только производство артиллерийских снарядов достигнет уровня, позволяющего удовлетворить потребности Украины, необходимости в продолжении поставок кассетных боеприпасов не будет. 

Как подчеркнули в Белом доме, одним из условий поставки вооружений Украине в целом является то, что она не будет их использовать не на своей территории.

Конвенция ООН по кассетным боеприпасам, вступившая в силу в 2010 году, запрещает накопление, передачу или использование кассетных бомб, однако страны, владеющие крупнейшими запасами такого вооружения (США, Китай и Россия), документ не подписали. На вооружении США также находятся кассетные боеприпасы, в которых поражающие элементы, в отличие от кассетных бомб, не взрываются и используют для поражения только кинетическую энергию.

Кроме того, международное право запрещает использование кассетных снарядов в густонаселенных районах и против мирных жителей. Россия, как писали СМИ, сбрасывала такие бомбы на города в Сирии, хотя и отрицала их применение. С начала вторжения РФ в Украину зафиксировано использование Россией таких боеприпасов в ХарьковскойНиколаевскойДнепропетровской и Донецкой областях.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, боеприпасы, кассетные бомбы, Энтони Блинкен, война России против Украины
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