Союзники понимают, почему США решили предоставить Украине кассетные боеприпасы – Блинкен

Блинкен: Выбор в пользу кассетных боеприпасов сводился к следующему: если мы этого не сделаем, то у украинцев закончатся боеприпасы и они будут беззащитны Фото: ЕРА

По его словам, запасы унитарных боеприпасов в мире исчерпываются и "вот-вот исчерпаются".

"И поэтому тяжелый, но необходимый выбор в пользу кассетных боеприпасов сводился к следующему: если мы этого не сделаем, то у них закончатся боеприпасы. Если у них закончатся боеприпасы, они будут беззащитны", – пояснил Блинкен.

Он рассказал, что США наращивают производство конвенциональных боеприпасов, в которых нуждается Украина, и кассетные "заполнят пробел" в поставках.

Госсекретарь подчеркнул, что РФ использует кассетные боеприпасы с первых дней войны против Украины.

В ответ на замечание, что Великобритания, Германия, Франция – против кассетных боеприпасов, Блинкен добавил: "Все союзники, с которыми я разговаривал, сказали, что они понимают, почему мы это делаем, когда мы это делаем".