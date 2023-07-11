Гуменюк заявила, что ВСУ будут использовать кассетные боеприпасы по местам скопления россиян и их техники

Она подчеркнула, что использование кассетных боеприпасов в мире тяготеет к запрету, поскольку они оказывают чрезвычайное действие. Их применение должно быть "очень осторожным", с учетом норм международного права, добавила Гуменюк. Она отметила, что ВСУ будут использовать их там, где есть скопления врага и российской техники, направляя исключительно на позиции оккупантов.

По словам Гуменюк, наличие кассетных боеприпасов на вооружении украинских военных поможет "выровнять" баланс сил Украины и страны-агрессора России, поскольку население РФ превышает население Украины в несколько раз.