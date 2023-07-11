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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гуменюк заявила, что ВСУ будут использовать кассетные боеприпасы по местам скопления россиян и их техники

ВСУ будут использовать кассетные боеприпасы исключительно по позициям оккупантов, заявила Гуменюк
ВСУ будут использовать кассетные боеприпасы исключительно по позициям оккупантов, заявила Гуменюк
Фото: depositphotos.com

Вооруженные силы Украины будут применять кассетные боеприпасы там, где есть скопление врага. Об этом 11 июля в комментарии "24 каналу" рассказала пресс-секретарь объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Она подчеркнула, что использование кассетных боеприпасов в мире тяготеет к запрету, поскольку они оказывают чрезвычайное действие. Их применение должно быть "очень осторожным", с учетом норм международного права, добавила Гуменюк. Она отметила, что ВСУ будут использовать их там, где есть скопления врага и российской техники, направляя исключительно на позиции оккупантов.

По словам Гуменюк, наличие кассетных боеприпасов на вооружении украинских военных поможет "выровнять" баланс сил Украины и страны-агрессора России, поскольку население РФ превышает население Украины в несколько раз.

Контекст:

26 июня конгрессмены от Республиканской партии Джо Уилсон и Виктория Спартц, а также от Демократической партии Стив Коэн обратились к Байдену с призывом начать поставки таких боеприпасов Украине "для использования против российской армии и наемников".

30 июня канал NBC со ссылкой на двух американских высокопоставленных чиновников сообщил, что США склоняются к предоставлению Украине кассетных боеприпасов и могут объявить об этом уже в следующем месяце.

7 июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн, в него вошли боеприпасы 155-мм калибра, в том числе DPICM (кассетные боеприпасы).

США решились включить в помощь кассетные боеприпасы, потому что Украина находится в разгаре своего контрнаступления, заявили в Пентагоне. "Мы хотим убедиться, что у украинцев достаточно артиллерии, чтобы держаться в бою в контексте текущего контрнаступления... дела идут немного медленнее, чем некоторые надеялись", – указал замминистра обороны по политическим вопросам Колин Каль.

Как подчеркнули в Белом доме, одним из условий поставки вооружений Украине в целом является то, что она не будет их использовать не на своей территории.

Конвенция ООН по кассетным боеприпасам, вступившая в силу в 2010 году, запрещает накопление, передачу или использование кассетных бомб, однако страны, владеющие крупнейшими запасами такого вооружения (США, Китай и Россия), документ не подписали. На вооружении США также находятся кассетные боеприпасы, в которых поражающие элементы, в отличие от кассетных бомб, не взрываются и используют для поражения только кинетическую энергию.

Кроме того, международное право запрещает использование кассетных снарядов в густонаселенных районах и против мирных жителей. Россия, как писали СМИ, сбрасывала такие бомбы на города в Сирии, хотя и отрицала их применение. С начала вторжения РФ в Украину зафиксировано использование Россией таких боеприпасов в ХарьковскойНиколаевскойДнепропетровской и Донецкой областях.

Теги: Россия, Украина, военные, Вооруженные силы Украины, вооружение, боеприпасы, ВСУ, Наталья Гуменюк
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