Гуменюк заявила, что ВСУ будут использовать кассетные боеприпасы по местам скопления россиян и их техники

Она подчеркнула, что использование кассетных боеприпасов в мире тяготеет к запрету, поскольку они оказывают чрезвычайное действие. Их применение должно быть "очень осторожным", с учетом норм международного права, добавила Гуменюк. Она отметила, что ВСУ будут использовать их там, где есть скопления врага и российской техники, направляя исключительно на позиции оккупантов.
По словам Гуменюк, наличие кассетных боеприпасов на вооружении украинских военных поможет "выровнять" баланс сил Украины и страны-агрессора России, поскольку население РФ превышает население Украины в несколько раз.
26 июня конгрессмены от Республиканской партии Джо Уилсон и Виктория Спартц, а также от Демократической партии Стив Коэн обратились к Байдену с призывом начать поставки таких боеприпасов Украине "для использования против российской армии и наемников".
30 июня канал NBC со ссылкой на двух американских высокопоставленных чиновников сообщил, что США склоняются к предоставлению Украине кассетных боеприпасов и могут объявить об этом уже в следующем месяце.
7 июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн, в него вошли боеприпасы 155-мм калибра, в том числе DPICM (кассетные боеприпасы).
США решились включить в помощь кассетные боеприпасы, потому что Украина находится в разгаре своего контрнаступления, заявили в Пентагоне. "Мы хотим убедиться, что у украинцев достаточно артиллерии, чтобы держаться в бою в контексте текущего контрнаступления... дела идут немного медленнее, чем некоторые надеялись", – указал замминистра обороны по политическим вопросам Колин Каль.
Как подчеркнули в Белом доме, одним из условий поставки вооружений Украине в целом является то, что она не будет их использовать не на своей территории.
Конвенция ООН по кассетным боеприпасам, вступившая в силу в 2010 году, запрещает накопление, передачу или использование кассетных бомб, однако страны, владеющие крупнейшими запасами такого вооружения (США, Китай и Россия), документ не подписали. На вооружении США также находятся кассетные боеприпасы, в которых поражающие элементы, в отличие от кассетных бомб, не взрываются и используют для поражения только кинетическую энергию.
Кроме того, международное право запрещает использование кассетных снарядов в густонаселенных районах и против мирных жителей. Россия, как писали СМИ, сбрасывала такие бомбы на города в Сирии, хотя и отрицала их применение. С начала вторжения РФ в Украину зафиксировано использование Россией таких боеприпасов в Харьковской, Николаевской, Днепропетровской и Донецкой областях.