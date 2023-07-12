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Политика Байдена относительно Украины не очень адекватная, он многого не сделал – экс-посол США в Украине

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Хербст раскритиковал администрацию Байдена
Хербст раскритиковал администрацию Байдена
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден мог бы сделать больше для Украины, которая противостоит российской агрессии. Об этом 12 июля в ходе онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, организованной фондом Арсения Яценюка Open Ukraine, заявил экс-посол США в Украине, директор Центра Евразии Atlantic Council Джон Хербст.

"Не очень адекватна политика президента Байдена, потому что он многого не сделал. Он нечетко заявил о том, какую позицию займут именно США в этой войне, он не сказал о цели, победа Украины это или поражение России, он не объяснил американскому народу, что это очень полезно – помочь Украине, и что это не просто филантропическое мероприятие – помочь Украине", – сказал он.

Бывший посол отметил, что администрация Байдена "шаталась-колебалась, предоставлять ли Украине очень мощное продвинутое вооружение, пока Украина не показала себя на поле боя, и она не разработала намного более мощную программу, которая включала бы сотрудничество Украины с НАТО".

"Такой подход рискован тем, что впоследствии может привести к поражению, если Запад устанет поддерживать Украину. Вот в чем проблема. И это очень хорошо понимают в Киеве. Поэтому [...] они вынуждены давить на США, чтобы предоставлялось более продвинутое вооружение", – считает Хербст.

12 июля в Вильнюсе на полях саммита НАТО Байден встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Перед ней президент Украины поблагодарил американского коллегу за всю предоставленную помощь, а Байден сказал, что с нетерпением ждет, когда Украина вступит в НАТО.

Контекст:

США последовательно поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией, оказывая военную помощь.

В общей сложности администрация Байдена выделила более $42 млрд на помощь Украине в области безопасности, в частности более $41,3 млрд – с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России, говорится в отчете Пентагона за 7 июля.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, Джо Байден, вооружение, Джон Хербст, Киевский форум по безопасности, победа Украины
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