Политика Байдена относительно Украины не очень адекватная, он многого не сделал – экс-посол США в Украине

"Не очень адекватна политика президента Байдена, потому что он многого не сделал. Он нечетко заявил о том, какую позицию займут именно США в этой войне, он не сказал о цели, победа Украины это или поражение России, он не объяснил американскому народу, что это очень полезно – помочь Украине, и что это не просто филантропическое мероприятие – помочь Украине", – сказал он.

Бывший посол отметил, что администрация Байдена "шаталась-колебалась, предоставлять ли Украине очень мощное продвинутое вооружение, пока Украина не показала себя на поле боя, и она не разработала намного более мощную программу, которая включала бы сотрудничество Украины с НАТО".

"Такой подход рискован тем, что впоследствии может привести к поражению, если Запад устанет поддерживать Украину. Вот в чем проблема. И это очень хорошо понимают в Киеве. Поэтому [...] они вынуждены давить на США, чтобы предоставлялось более продвинутое вооружение", – считает Хербст.

12 июля в Вильнюсе на полях саммита НАТО Байден встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Перед ней президент Украины поблагодарил американского коллегу за всю предоставленную помощь, а Байден сказал, что с нетерпением ждет, когда Украина вступит в НАТО.