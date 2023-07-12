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Видео: Open Ukraine / YouTube

Киевский форум по безопасности обсуждает саммит НАТО в Вильнюсе и перспективы Украины в Альянсе. Трансляция

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Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист

12 июля в 18.00 начинается онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности (КФБ), посвященная проходившему 11–12 июля в Вильнюсе саммиту НАТО и перспективе членства в Альянсе Украины. Мероприятие, организованное фондом Арсения Яценюка Open Ukraine, транслируется на YouTube-канале фонда.

Центральной темой заявлена "Когда Украина наконец станет членом НАТО?", сообщали организаторы.

Обсуждать также планируют такие вопросы:

  • Сохраняет ли Альянс единство в поддержке Украины?
  • В чем заключаются дополнительные гарантии безопасности для Украины?
  • Что Альянс сказал Москве?
  • Какие приоритеты на пути к саммиту НАТО в Вашингтоне в 2024 году?

Среди участников дискуссии – бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер; бывший премьер Литвы, член Европарламента Андрюс Кубилюс; экс-посол США в Украине, директор Центра Евразии Atlantic Council Джон Хербст; директор КФБ Даниил Лубкивский; глава КФБ, премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – ее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.

Зеленский отмечал, что необходим четкий алгоритм движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал он.

Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок.

В итоговом коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе говорится, что Украине для вступления в НАТО уже не нужен План действий для членства в Альянсе, но пока в нем нет приглашения в НАТО. "Мы будем готовы направить Украине приглашение о вступлении в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.

Теги: Арсений Яценюк, НАТО, Даниил Лубкивский, саммит, Джон Хербст, Андрюс Кубилюс, Курт Волкер, саммит НАТО, перспективы, членство, Киевский форум по безопасности, вступление Украины в НАТО
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