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Байден: Вступление Украины в НАТО в ходе боевых действий гарантировало бы начало третьей мировой войны

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Никто не может вступить в НАТО во время боевых действий, отметил Байден
Никто не может вступить в НАТО во время боевых действий, отметил Байден
Фото: EPA

Вступление Украины в Североатлантический союз во время боевых действий на ее территории означало бы начало третьей мировой войны. Об этом 13 июня в Хельсинки на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Нийнисте заявил президент США Джо Байден. Видеозапись мероприятия опубликована в YouTube Белого дома.

"Никто не может вступить в НАТО во время боевых действий. Потому что это гарантирует, что мы окажемся в состоянии войны, третьей мировой войны, – сказал Байден. – Дело не в том, должны они вступать или не должны. Речь идет о том, когда они смогут присоединиться и присоединятся ли они к НАТО".

Контекст:

В итоговом документе саммита НАТО, который прошел в Вильнюсе 11–12 июля, говорится, что Украине для вступления в блок уже не нужен план действий по членству, но пока в нем нет приглашения в Альянс. "Мы будем готовы направить Украине приглашение к вступлению в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.

Президент Украины Владимир Зеленский результаты саммита назвал "хорошими, но не идеальными". В то же время 12 июля на итоговой пресс-конференции президент Украины отметил, что на саммите в Литве Украина получила "недвусмысленность того, что она будет в НАТО". "Простым языком: в тот момент, когда закончится война, Украину точно пригласят в НАТО и Украина точно станет членом союза", – заявил Зеленский.

Байден во время встречи с Зеленским на полях саммита НАТО 12 июля заявил, что "с нетерпением ждет того дня, когда… мы будем официально праздновать членство [Украины] в НАТО".

Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок.

Теги: США, Украина, НАТО, Джо Байден, третья мировая война, война России против Украины, президент, пресс-конференция, вступление Украины в НАТО
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