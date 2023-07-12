Никаких препятствий для приглашения Украины в НАТО нет, но союзники заняли консервативную позицию – Кулеба

В итоговом коммюнике саммита Альянса, опубликованном 11 июля, говорится, что Украине для вступления в блок уже не нужен ПДЧ, но пока в нем нет приглашения в Альянс. "Мы будем готовы направить Украине приглашение о вступлении в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.
"ПДЧ убирают и говорят, что ваш путь в НАТО из двух шагов теперь будет состоять из одного шага. Но когда этот шаг будет сделан, когда нам дадут приглашение – нам не сказали. Мы настаивали и выступали за последовательную позицию, что для предоставления Украине приглашения стать членом НАТО уже есть все условия", – сказал Кулеба.
Он подчеркнул, что Украина согласна стать членом НАТО после завершения войны со страной-агрессором Россией.
"Но нет никаких препятствий для приглашения [уже сейчас]. Впрочем, союзники заняли такую консервативную, скажем, позицию", – объяснил Кулеба.
По его словам, на встречах с главами МИД стран НАТО ему непублично говорили, что принятое на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году решение о предоставлении Украине перспективы ПДЧ "на самом деле никто не планировал выполнять".
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – ее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
Зеленский отмечал, что необходим четкий алгоритм движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал он.
Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок.