Никаких препятствий для приглашения Украины в НАТО нет, но союзники заняли консервативную позицию – Кулеба

В итоговом коммюнике саммита Альянса, опубликованном 11 июля, говорится, что Украине для вступления в блок уже не нужен ПДЧ, но пока в нем нет приглашения в Альянс. "Мы будем готовы направить Украине приглашение о вступлении в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.

"ПДЧ убирают и говорят, что ваш путь в НАТО из двух шагов теперь будет состоять из одного шага. Но когда этот шаг будет сделан, когда нам дадут приглашение – нам не сказали. Мы настаивали и выступали за последовательную позицию, что для предоставления Украине приглашения стать членом НАТО уже есть все условия", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина согласна стать членом НАТО после завершения войны со страной-агрессором Россией.

"Но нет никаких препятствий для приглашения [уже сейчас]. Впрочем, союзники заняли такую консервативную, скажем, позицию", – объяснил Кулеба.

По его словам, на встречах с главами МИД стран НАТО ему непублично говорили, что принятое на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году решение о предоставлении Украине перспективы ПДЧ "на самом деле никто не планировал выполнять".