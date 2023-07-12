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ПОЛИТИКА

Никаких препятствий для приглашения Украины в НАТО нет, но союзники заняли консервативную позицию – Кулеба

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Кулеба подчеркнул, что Украина согласна стать членом НАТО после завершения войны
Кулеба подчеркнул, что Украина согласна стать членом НАТО после завершения войны
Фото: ЕРА

Перед саммитом НАТО в Вильнюсе 11–12 июля Украина убеждала партнеров, что есть условия для приглашения Украины в Альянс. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил "Радіо Свобода" в интервью, которое было опубликовано 12 июля.

В итоговом коммюнике саммита Альянса, опубликованном 11 июля, говорится, что Украине для вступления в блок уже не нужен ПДЧ, но пока в нем нет приглашения в Альянс. "Мы будем готовы направить Украине приглашение о вступлении в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.

"ПДЧ убирают и говорят, что ваш путь в НАТО из двух шагов теперь будет состоять из одного шага. Но когда этот шаг будет сделан, когда нам дадут приглашение – нам не сказали. Мы настаивали и выступали за последовательную позицию, что для предоставления Украине приглашения стать членом НАТО уже есть все условия",  сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина согласна стать членом НАТО после завершения войны со страной-агрессором Россией.

"Но нет никаких препятствий для приглашения [уже сейчас]. Впрочем, союзники заняли такую консервативную, скажем, позицию",  объяснил Кулеба.

По его словам, на встречах с главами МИД стран НАТО ему непублично говорили, что принятое на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году решение о предоставлении Украине перспективы ПДЧ "на самом деле никто не планировал выполнять".

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – ее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.

Зеленский отмечал, что необходим четкий алгоритм движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал он.

Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: НАТО, Дмитрий Кулеба, саммит НАТО, членство, вступление Украины в НАТО
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