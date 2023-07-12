Столтенберг заявил, что переговоры об окончании развязанной Россией войны начнутся только тогда, когда Украина будет к ним готова Фото: EPA

Альянс на саммите в Вильнюсе взял на себя четкое обязательство приблизить Украину к членству, отметил генсек.

Столтенберг отрицает, что членство Украины в НАТО может стать предметом торга на переговорах с Россией. Также он опроверг возможность того, что это будут "переговоры НАТО от имени Украины", подчеркнув, что является сторонником принципа "ничего об Украине без Украины".

"Мы точно знаем: чем больше военной помощи мы предоставим Украине, тем больше территории она освободит и тем сильнее будут ее позиции за переговорным столом. Поэтому мы продолжаем это", – добавил генсек НАТО.

Он пояснил, что в Альянсе много месяцев назад поняли, что развязанная в РФ война стала войной на истощение, в том числе "битвой логистик". Поэтому в НАТО понимают, что техническая поддержка и ремонт военного оборудования, уже находящегося в Украине, так же важны, как и поставка передовых систем вооружений.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО должен обеспечить наличие "надежных механизмов" для безопасности Украины, когда война, развязанная Россией, закончится, чтобы "история не повторилась". При этом он считает преждевременным строить догадки о том, какие именно меры по реализации гарантий безопасности будут приняты после окончания войны.

Генсек НАТО констатировал, что среди стран – членов Альянса существует консенсус относительно того, что окончательное решение по реализации гарантий безопасности и очертаниям пути Украины в НАТО не может быть принято до тех пор, пока война не закончена. После этого, заключил Столтенберг, все союзники по НАТО должны будут "сесть и договориться", какие именно договоренности следует ввести в действие.