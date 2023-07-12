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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Столтенберг отрицает, что членство Украины в НАТО может стать предметом торга на переговорах с Россией

Столтенберг заявил, что переговоры об окончании развязанной Россией войны начнутся только тогда, когда Украина будет к ним готова
Столтенберг заявил, что переговоры об окончании развязанной Россией войны начнутся только тогда, когда Украина будет к ним готова
Фото: EPA

Переговоры после завершения развязанной Россией войны в Украине состоятся только тогда, когда Киев будет к этому готов. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 12 июля на итоговой пресс-конференции саммита, которую транслировала пресс-служба НАТО.

Альянс на саммите в Вильнюсе взял на себя четкое обязательство приблизить Украину к членству, отметил генсек. 

Столтенберг отрицает, что членство Украины в НАТО может стать предметом торга на переговорах с Россией. Также он опроверг возможность того, что это будут "переговоры НАТО от имени Украины", подчеркнув, что является сторонником принципа "ничего об Украине без Украины".

"Мы точно знаем: чем больше военной помощи мы предоставим Украине, тем больше территории она освободит и тем сильнее будут ее позиции за переговорным столом. Поэтому мы продолжаем это", – добавил генсек НАТО.

Он пояснил, что в Альянсе много месяцев назад поняли, что развязанная в РФ война стала войной на истощение, в том числе "битвой логистик". Поэтому в НАТО понимают, что техническая поддержка и ремонт военного оборудования, уже находящегося в Украине, так же важны, как и поставка передовых систем вооружений.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО должен обеспечить наличие "надежных механизмов" для безопасности Украины, когда война, развязанная Россией, закончится, чтобы "история не повторилась". При этом он считает преждевременным строить догадки о том, какие именно меры по реализации гарантий безопасности будут приняты после окончания войны.

Генсек НАТО констатировал, что среди стран – членов Альянса существует консенсус относительно того, что окончательное решение по реализации гарантий безопасности и очертаниям пути Украины в НАТО не может быть принято до тех пор, пока война не закончена. После этого, заключил Столтенберг, все союзники по НАТО должны будут "сесть и договориться", какие именно договоренности следует ввести в действие.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.

С начала наступления украинские войска на юге освободили 130 км² территории, также есть тактические успехи на востоке, рассказала замминистра обороны Анна Маляр 26 июня.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре 2022 года сказал, что не видит возможностей для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Теги: Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, переговоры, военная помощь, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, саммит НАТО
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