Столтенберг прокомментировал риторику Зеленского и заявил, что президент Украины приветствовал решения саммита НАТО

Столтенберг подчеркнул, что в Украине война и он понимает позицию Зеленского, который просит НАТО о максимальной поддержке Фото: EPA

Столтенберга на пресс-конференции спросили, не заходит ли иногда Зеленский "слишком далеко" в своей риторике с риском оттолкнуть западных партнеров.

Генсек НАТО ответил, что с пониманием относится к реакции президента Украины, подчеркнув в то же время конструктивную позицию украинского лидера.

"Мы все понимаем крайне сложную ситуацию, в которой находится Украина. Она в состоянии войны, там ежедневно гибнут люди, контрнаступлению оказывают ожесточенное сопротивление российские войска, наземные мины, а также жестокие военные действия с российской стороны", – сказал он.

Генсек НАТО пояснил, что именно ситуация на поле боя является причиной, по которой Украина неоднократно просила у союзников еще большей поддержки. Столтенберг подчеркнул, что страны Альянса постепенно наращивали помощь Украине, включая поставки все более совершенных систем вооружений. Он еще раз подчеркнул, что решения Вильнюсского саммита – "самый сильный сигнал" для Украины о ее будущем в НАТО.

Столтенберг отметил, что отношения между Украиной и Альянсом "эволюционировали", и напомнил, что Зеленский 12 июля "приветствовал" решения, принятые на саммите в Вильнюсе.