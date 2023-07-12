Столтенберг прокомментировал риторику Зеленского и заявил, что президент Украины приветствовал решения саммита НАТО

Столтенберга на пресс-конференции спросили, не заходит ли иногда Зеленский "слишком далеко" в своей риторике с риском оттолкнуть западных партнеров.
Генсек НАТО ответил, что с пониманием относится к реакции президента Украины, подчеркнув в то же время конструктивную позицию украинского лидера.
"Мы все понимаем крайне сложную ситуацию, в которой находится Украина. Она в состоянии войны, там ежедневно гибнут люди, контрнаступлению оказывают ожесточенное сопротивление российские войска, наземные мины, а также жестокие военные действия с российской стороны", – сказал он.
Генсек НАТО пояснил, что именно ситуация на поле боя является причиной, по которой Украина неоднократно просила у союзников еще большей поддержки. Столтенберг подчеркнул, что страны Альянса постепенно наращивали помощь Украине, включая поставки все более совершенных систем вооружений. Он еще раз подчеркнул, что решения Вильнюсского саммита – "самый сильный сигнал" для Украины о ее будущем в НАТО.
Столтенберг отметил, что отношения между Украиной и Альянсом "эволюционировали", и напомнил, что Зеленский 12 июля "приветствовал" решения, принятые на саммите в Вильнюсе.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что необходим четкий алгоритм движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.
Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок.
В итоговом коммюнике саммита НАТО, опубликованном 11 июля, говорится, что Украине для вступления в НАТО уже не нужен ПДЧ, но пока в нем нет приглашения в Альянс. "Мы будем готовы направить Украине приглашение о вступлении в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.