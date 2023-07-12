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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский заявил, что поддержка Украины от Запада не уменьшится, но многое будет зависеть от ситуации на поле боя

Зеленский: Мы не можем стоять на месте и ждать, что годами нас будут поддерживать
Зеленский: Мы не можем стоять на месте и ждать, что годами нас будут поддерживать
Фото: president.gov.ua

Поддержка Украины со стороны Западных партнеров не уменьшится. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вильнюсе (Литва) 12 июля. Конференцию транслирует Офис президента страны в Facebook.

Зеленский отметил, что на саммите НАТО увидел поддержку мировых партнеров Украины. Он добавил, что они заверили его, и соответсвенно народ Украины, что поддержка будет продолжаться. 

"Но мы должны понимать, что это все будет зависеть от того, какие события будут происходить на боле боя. Это необходимо нам, чтобы мы были замотивированы, что мы идем к нашей победе, к нашей территориальной целостности. Мы не можем стоять на месте и ждать, что годами нас будут поддерживать", – сказал он.

Президент отметил, что подробно рассказал партнерам о ситуации в стране, поэтому поддержка Украины не уменьшиться. 

"Когда ты не в Украине, многие вещи можно не понимать. Я считаю, что важно донести, моя команда сделала это, все важные детали", – сказал президент. 

Контекст:

11-12 июля в Литве проходит саммит НАТО. В итоговом коммюнике саммита Альянса, опубликованном 11 июля, говорится, что Украине для вступления в блок уже не нужен ПДЧ, но пока в нем нет приглашения в Альянс. "Мы будем готовы направить Украине приглашение о вступлении в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.

Зеленский такие результаты саммита НАТО для Украины назвал "хорошими, но не идеальными".

Теги: Украина, НАТО, Литва, военная помощь, Вильнюс, Владимир Зеленский, саммит, саммит НАТО
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