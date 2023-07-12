Зеленский заявил, что поддержка Украины от Запада не уменьшится, но многое будет зависеть от ситуации на поле боя

Зеленский: Мы не можем стоять на месте и ждать, что годами нас будут поддерживать Фото: president.gov.ua

Зеленский отметил, что на саммите НАТО увидел поддержку мировых партнеров Украины. Он добавил, что они заверили его, и соответсвенно народ Украины, что поддержка будет продолжаться.

"Но мы должны понимать, что это все будет зависеть от того, какие события будут происходить на боле боя. Это необходимо нам, чтобы мы были замотивированы, что мы идем к нашей победе, к нашей территориальной целостности. Мы не можем стоять на месте и ждать, что годами нас будут поддерживать", – сказал он.

Президент отметил, что подробно рассказал партнерам о ситуации в стране, поэтому поддержка Украины не уменьшиться.

"Когда ты не в Украине, многие вещи можно не понимать. Я считаю, что важно донести, моя команда сделала это, все важные детали", – сказал президент.