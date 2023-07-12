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"Желание одно – победа". Зеленский рассказал об амбициях Украины до следующего саммита НАТО

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Украина боролась за такое будущее для себя быть равноправным членом Европейского союза и Альянса по безопасности, заявил Зеленский
Украина боролась за такое будущее для себя – быть равноправным членом Европейского союза и Альянса по безопасности, заявил Зеленский
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие цели видит до следующего саммита НАТО. Об этом он сказал 12 июля во время пресс-конференции в Вильнюсе (Литва), которую транслировал Офис президента страны в Facebook.

"Мы верим в победу Украины. Мы верим, что будет следующий, очень важный шаг для Украины на следующем саммите НАТО [в США], символически, все-таки 75 лет Альянсу в Вашингтоне. Мне кажется, нам нужно много работать и готовиться к этому саммиту. Желание одно – победа", – сказал президент.

Никаких других амбиций нет, заявил Зеленский. 

Он отметил, что с победой точно придет членство Украины в НАТО. 

"Мы уже имеем абсолютное единство, что Украина будет членом Европейского союза. Это справедливо: Украина боролась за такое будущее для себя – быть равноправным членом Европейского союза, Альянса по безопасности и быть независимым государством", – сказал Зеленский.

Контекст:

11–12 июля в Литве прошел саммит НАТО. 

Зеленский заявил, что увидел поддержку мировых партнеров Украины. Он добавил, что они заверили его и, соответственно, народ Украины, что поддержка Украинского государства будет продолжаться"Но мы должны понимать, что это все будет зависеть от того, какие события будут происходить на боле боя. Это необходимо нам, чтобы мы были замотивированы, что мы идем к нашей победе, к нашей территориальной целостности. Мы не можем стоять на месте и ждать, что годами нас будут поддерживать", – сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что на саммите Украина получили недвусмысленность того, что она будет в НАТО.

В итоговом коммюнике саммита Альянса, опубликованном 11 июля, говорится, что Украине для вступления в блок уже не нужен ПДЧ, но пока в нем нет приглашения в Альянс. "Мы будем готовы направить Украине приглашение о вступлении в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.

Теги: Украина, НАТО, Вашингтон, Вильнюс, Владимир Зеленский, саммит, саммит НАТО, будущее, членство, вступление Украины в НАТО
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