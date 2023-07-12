"Желание одно – победа". Зеленский рассказал об амбициях Украины до следующего саммита НАТО

Украина боролась за такое будущее для себя – быть равноправным членом Европейского союза и Альянса по безопасности, заявил Зеленский Фото: EPA

"Мы верим в победу Украины. Мы верим, что будет следующий, очень важный шаг для Украины на следующем саммите НАТО [в США], символически, все-таки 75 лет Альянсу в Вашингтоне. Мне кажется, нам нужно много работать и готовиться к этому саммиту. Желание одно – победа", – сказал президент.

Никаких других амбиций нет, заявил Зеленский.

Он отметил, что с победой точно придет членство Украины в НАТО.

"Мы уже имеем абсолютное единство, что Украина будет членом Европейского союза. Это справедливо: Украина боролась за такое будущее для себя – быть равноправным членом Европейского союза, Альянса по безопасности и быть независимым государством", – сказал Зеленский.