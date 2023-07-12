Зеленский о сотрудничестве с Израилем: Премьеры разные, а результат одинаковый

"Я [премьер-министра Израиля] господина [Биньямина] Нетаньяху пригласил. Во-вторых, я приглашал и двух других премьеров, которые были до господина Нетаньяху. Пока премьеры разные, а результат одинаковый", – заявил Зеленский.
Он добавил, что похожая ситуация с предоставлением Украине систем ПВО от Израиля.
"Что касается систем ПВО, которые мы просили у наших партнеров из Израиля. Просили мы с начала войны, но примерно так же, как с премьерами, месяцы прошли – результата нет", – отметил президент.
Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей. Бени Ганц, который занимал пост министра обороны в прошлом правительстве, заявлял, что у Израиля нет производственных мощностей, чтобы поставлять системы ПВО, которые просит Украина.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал Израиль определиться, с кем он – "с демократическим миром или с теми, кто закрывает глаза на российский террор".
25 июня посольство Украины в Израиле заявило, что Израиль, прикрываясь заявлениями о нейтралитете, активно налаживает отношения с РФ, и призвало правительство Израиля изменить свою позицию и поддержать Украину оборонительными средствами.
26 июня глава МИД Израиля Эли Коэн объявил, что украинскому послу Евгению Корнийчуку сделают выговор за "неприемлемую" критику Израиля со стороны посольства Украины. "Несмотря на сложности с Россией, Израиль поддерживал Украину с начала войны до сегодняшнего дня, публично поддерживал территориальную целостность и суверенитет Украины и даже голосовал за осуждение России на международных форумах", – сказал он.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху несколько раз подчеркивал, что Израиль не поставляет Украине военную помощь. При этом, по его словам, Израиль "не нейтрален", а находится на стороне Украины в ее защите против агрессии России.
Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью ZN.UA, которое было опубликовано 8 июля, заявлял, что с самого первого дня войны Израиль называл вещи своими именами и назвал российскую агрессию агрессией. В то же время он добавил, что у Израиля есть свои четкие "красные линии", где на первом месте – защита своего населения и безопасность своего государства.