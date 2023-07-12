Зеленский о сотрудничестве с Израилем: Премьеры разные, а результат одинаковый

"Я [премьер-министра Израиля] господина [Биньямина] Нетаньяху пригласил. Во-вторых, я приглашал и двух других премьеров, которые были до господина Нетаньяху. Пока премьеры разные, а результат одинаковый", – заявил Зеленский.

Он добавил, что похожая ситуация с предоставлением Украине систем ПВО от Израиля.

"Что касается систем ПВО, которые мы просили у наших партнеров из Израиля. Просили мы с начала войны, но примерно так же, как с премьерами, месяцы прошли – результата нет", – отметил президент.