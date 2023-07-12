ГОРДОН
 
 
МИР

Зеленский о сотрудничестве с Израилем: Премьеры разные, а результат одинаковый

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Власть Израиля заявляла, что находится на стороне Украины
Власть Израиля заявляла, что находится на стороне Украины
Фото: depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины пока нет результатов сотрудничества с Израилем. Об этом он сказал 12 июля во время пресс-конференции в Вильнюсе (Литва), которую транслировал Офис президента страны в Facebook.

"Я [премьер-министра Израиля] господина [Биньямина] Нетаньяху пригласил. Во-вторых, я приглашал и двух других премьеров, которые были до господина Нетаньяху. Пока премьеры разные, а результат одинаковый", – заявил Зеленский.

Он добавил, что похожая ситуация с предоставлением Украине систем ПВО от Израиля. 

"Что касается систем ПВО, которые мы просили у наших партнеров из Израиля. Просили мы с начала войны, но примерно так же, как с премьерами, месяцы прошли – результата нет", – отметил президент.

Контекст:

Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей. Бени Ганц, который занимал пост министра обороны в прошлом правительстве, заявлял, что у Израиля нет производственных мощностей, чтобы поставлять системы ПВО, которые просит Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал Израиль определиться, с кем он – "с демократическим миром или с теми, кто закрывает глаза на российский террор".

25 июня посольство Украины в Израиле заявило, что Израиль, прикрываясь заявлениями о нейтралитете, активно налаживает отношения с РФ, и призвало правительство Израиля изменить свою позицию и поддержать Украину оборонительными средствами.

26 июня глава МИД Израиля Эли Коэн объявил, что украинскому послу Евгению Корнийчуку сделают выговор за "неприемлемую" критику Израиля со стороны посольства Украины. "Несмотря на сложности с Россией, Израиль поддерживал Украину с начала войны до сегодняшнего дня, публично поддерживал территориальную целостность и суверенитет Украины и даже голосовал за осуждение России на международных форумах", – сказал он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху несколько раз подчеркивал, что Израиль не поставляет Украине военную помощь. При этом, по его словам, Израиль "не нейтрален", а находится на стороне Украины в ее защите против агрессии России.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью ZN.UA, которое было опубликовано 8 июля, заявлял, что с самого первого дня войны Израиль называл вещи своими именами и назвал российскую агрессию агрессией. В то же время он добавил, что у Израиля есть свои четкие "красные линии", где на первом месте – защита своего населения и безопасность своего государства. 

Теги: Россия, Украина, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ПВО, Вильнюс, Владимир Зеленский, посол, МИД Израиля
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Погладила по спине, а затем выдернула руку. В сети обсуждают реакцию Зеленской на поцелуй ее мужа с первой леди Литви. Видео
Погладила по спине, а затем выдернула руку. В сети обсуждают реакцию Зеленской на поцелуй ее мужа с первой леди Литви. Видео
Галина ГРИШИНА
Посыпьте этим участок – и томаты будете собирать ведрами. Эксперты рассказали, как без химии удобрить помидоры в июле
Посыпьте этим участок – и томаты будете собирать ведрами. Эксперты рассказали, как без химии удобрить помидоры в июле
Галина ГРИШИНА
50-летняя Клум снялась в мокром бикини под холодным душем. Видео
50-летняя Клум снялась в мокром бикини под холодным душем. Видео
Галина ГРИШИНА
Никогда не покупайте такой творог, иначе сырники расползутся на сковороде. Эксперт рассказал о главных ошибках во время приготовления
Никогда не покупайте такой творог, иначе сырники расползутся на сковороде. Эксперт рассказал о главных ошибках во время приготовления
Галина ГРИШИНА
"Я получала пощечину за абсолютно невинную ситуацию". Соловий рассказала, как после страстного поцелуя с рокером ее избил бойфренд
"Я получала пощечину за абсолютно невинную ситуацию". Соловий рассказала, как после страстного поцелуя с рокером ее избил бойфренд
Галина ГРИШИНА
Чем заменить гель для бровей, если он внезапно закончился. Beauty-лайфхак
Чем заменить гель для бровей, если он внезапно закончился. Beauty-лайфхак
Галина ГРИШИНА
  "Они умирают за нас". Певица и украинская защитница Стасик презентовала клип на новую песню "Герої вмирають". Видео
  "Они умирают за нас". Певица и украинская защитница Стасик презентовала клип на новую песню "Герої вмирають". Видео
Галина ГРИШИНА
"Получила мощную поддержку". Ефросинина показала фото, которое прислал с фронта ее муж
"Получила мощную поддержку". Ефросинина показала фото, которое прислал с фронта ее муж
Галина ГРИШИНА
Закуска из огурцов и клубники в виде мухоморов. Простой рецепт
Закуска из огурцов и клубники в виде мухоморов. Простой рецепт
Галина ГРИШИНА
"У меня такое поведение. Я люблю флиртовать". Соловий заявила, что в ее новых отношениях присутствует ревность
"У меня такое поведение. Я люблю флиртовать". Соловий заявила, что в ее новых отношениях присутствует ревность
Галина ГРИШИНА
"Счастье – когда рядом счастье". Мозговая показала подросшую дочь от своего третьего супруга
"Счастье – когда рядом счастье". Мозговая показала подросшую дочь от своего третьего супруга
Бабочка в стиле тай-дай. Яркий летний дизайн ногтей
Бабочка в стиле тай-дай. Яркий летний дизайн ногтей
Во Франции скончался писатель Милан Кундера – автор романа "Невыносимая легкость бытия"
Во Франции скончался писатель Милан Кундера – автор романа "Невыносимая легкость бытия"
Галина ГРИШИНА
Почему варенье не загустевает. Ответ эксперта
Почему варенье не загустевает. Ответ эксперта
Мемуары Спирс доступны к предпродаже. Певица изображена на обложке книги, "написанной с удивительной искренностью и юмором", топлес
Мемуары Спирс доступны к предпродаже. Певица изображена на обложке книги, "написанной с удивительной искренностью и юмором", топлес
Галина ГРИШИНА
Соловий: Я была любовницей у своего первого парня. Я была такая, с которой можно было целоваться или еще что-то. Меня устраивало
Соловий: Я была любовницей у своего первого парня. Я была такая, с которой можно было целоваться или еще что-то. Меня устраивало
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте это в воду – и соберете щедрый урожай больших помидоров. Эксперт рассказал, как без химии подкормить томаты в июле (122934)
2
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины на саммите НАТО в Вильнюсе появилась в вышиванке почти за 10 тыс. грн от укранского бренда. Фото (84238)
3
46-летний Налчаджиоглу после женитьбы на 27-летней визажистке признался, что красит волосы и бороду. Фото (67750)
4
59-летний Джонсон в восьмой раз стал отцом. Его 35-летняя жена опубликовала первые фото новорожденного сына (55367)
5
"Это что-то волшебное". Жена Налчаджиоглу показала фото с дочерью из Турции (54685)
6
Вот как с помощью пищевой соды можно повысить урожайность огурцов. Эксперты рассказали об эффективной подкормке, которая улучшит рост плодов (43616)
7
65-летняя Стоун снялась в коралловом купальнике дома возле холодильника (41570)
8
Виталий Кличко высказался о личной жизни младшего брата – 47-летнего Владимира Кличко (41163)
 
 
 
 