Посол Израиля в Украине о войне: У нас четкие "красные линии", где на первом месте – защита нашего населения и безопасность нашего государства

Бродский: Позиция Израиля не менялась, она четкая, прозрачная и однозначная Фото: Ізраїль в Україні - Israel in Ukraine / Facebook

"С самого первого дня войны Израиль называл вещи своими именами и назвал российскую агрессию агрессией. Моя страна не только поддержала в начале войны решение ООН, осудившей российскую агрессию, но и стала соавтором данной резолюции. С тех пор эта позиция Израиля не менялась, она четкая, прозрачная и однозначная: мы осуждаем войну и российскую агрессию против Украины", – сказал Бродский.

Он отметил, что властями Израиля "было сказано очень много правильных слов, в том числе и после трагедии в Буче" Киевской области.

"Тогда министр иностранных дел Лапид, позже ставший премьер-министром, назвал произошедшее в Буче военным преступлением. Осуждение военной агрессии России было и после создания правительства Нетаньяху. Побывавший в Киеве министр иностранных дел Эли Коэн также осудил агрессию России. Возможно, украинскую сторону не устраивают какие-то формулировки, но у Израиля есть свои четкие "красные линии", где на первом месте – защита нашего населения и безопасность нашего государства. Я думаю, что это вполне нормально и логично", – считает посол.

Бродский утверждает, что "предельно четкое определение того, что произошло, было уже дано".