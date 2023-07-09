Посол Израиля в Украине о войне: У нас четкие "красные линии", где на первом месте – защита нашего населения и безопасность нашего государства

"С самого первого дня войны Израиль называл вещи своими именами и назвал российскую агрессию агрессией. Моя страна не только поддержала в начале войны решение ООН, осудившей российскую агрессию, но и стала соавтором данной резолюции. С тех пор эта позиция Израиля не менялась, она четкая, прозрачная и однозначная: мы осуждаем войну и российскую агрессию против Украины", – сказал Бродский.
Он отметил, что властями Израиля "было сказано очень много правильных слов, в том числе и после трагедии в Буче" Киевской области.
"Тогда министр иностранных дел Лапид, позже ставший премьер-министром, назвал произошедшее в Буче военным преступлением. Осуждение военной агрессии России было и после создания правительства Нетаньяху. Побывавший в Киеве министр иностранных дел Эли Коэн также осудил агрессию России. Возможно, украинскую сторону не устраивают какие-то формулировки, но у Израиля есть свои четкие "красные линии", где на первом месте – защита нашего населения и безопасность нашего государства. Я думаю, что это вполне нормально и логично", – считает посол.
Бродский утверждает, что "предельно четкое определение того, что произошло, было уже дано".
Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей. Бени Ганц, который занимал пост министра обороны в прошлом правительстве, заявлял, что у Израиля нет производственных мощностей, чтобы поставлять системы ПВО, которые просит Украина.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал Израиль определиться, с кем он – "с демократическим миром или с теми, кто закрывает глаза на российский террор".
9 марта министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции во время визита в Тель-Авив призвал союзников, в том числе Израиль, усилить помощь Украине в борьбе против российской агрессии.
11 апреля Нетаньяху заявил, что Израиль не поставляет Украине военную помощь. "Я не знаю, на чем основаны эти сообщения", – так он прокомментировал сообщения СМИ об утечке секретных документов в США, где, в частности, говорилось о сценариях, при которых Израиль мог бы поставить Украине такую военную помощь.
21 июня министр обороны Украины Алексей Резников впервые провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Йоавом Галантом и сообщил, что звонок был "очень продуктивным".
В июне Нетаньяху дал интервью The Wall Street Journal, во время которого заявил, что Израиль находится на стороне Украины в ее защите против агрессии России, но ограничен в возможности оказывать ей военную помощь.