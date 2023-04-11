Нетаньяху заявил, что Израиль не поставляет Украине военную помощь

Так он прокомментировал сообщения СМИ об утечке секретных документов в США, где, в частности, говорилось о сценариях, при которых Израиль мог бы поставить Украине такую военную помощь.
"Я не знаю, на чем основаны эти сообщения. Мы решили помочь им в гуманитарных вопросах, гражданской обороне, с системами оповещения и тому подобных вещах. [Не было] решения о летальном оружии… Я сделаю все, что в моих силах, если смогу, чтобы помочь разрешить этот конфликт", – заявил премьер-министр.
Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей. В то же время министр обороны Израиля Бени Ганц, который занимал этот пост в прошлом правительстве, заявлял, что у Израиля нет производственных мощностей, чтобы поставлять Украине системы ПВО. Ганц отмечал, что Израиль каждый день думает, как еще может помочь Украине, но в то же время он не может "опустошить свои запасы ПВО".
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал Израиль определиться, с кем он – "с демократическим миром или с теми, кто закрывает глаза на российский террор".
16 февраля глава МИД Израиля был с визитом в Киеве. Зеленский отметил, что это первый визит представителя Израиля в Украину с начала полномасштабной войны.
9 марта министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции во время визита в Тель-Авив призвал союзников, в том числе правительство Нетаньяху, усилить помощь Украине в борьбе против российской агрессии.