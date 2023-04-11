Нетаньяху заявил, что Израиль не поставляет Украине военную помощь

Нетаньяху: Я сделаю все, что в моих силах, если смогу, чтобы помочь разрешить этот конфликт Фото: EPA

Так он прокомментировал сообщения СМИ об утечке секретных документов в США, где, в частности, говорилось о сценариях, при которых Израиль мог бы поставить Украине такую военную помощь.

"Я не знаю, на чем основаны эти сообщения. Мы решили помочь им в гуманитарных вопросах, гражданской обороне, с системами оповещения и тому подобных вещах. [Не было] решения о летальном оружии… Я сделаю все, что в моих силах, если смогу, чтобы помочь разрешить этот конфликт", – заявил премьер-министр.