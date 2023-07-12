Зеленский заявил, что после саммита НАТО Россия может сорвать зерновую инициативу

Он отметил, что этот вопрос поднял президент Турции Реджеп Эрдоган.

"Эрдоган [говорил], что Турция поддерживает инициативу, но есть риски. И здесь надо, чтобы генеральный секретарь ООН господин [Антониу] Гутерриш тоже работал над этим вопросом. Потому что у них были соответствующие договоренности с российской стороной", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что украинская сторона не нарушала условий договора и ничего не блокирует.

"Мы не договаривались со [странной-агрессором] Россией, мы договорились с ООН и Турцией. ООН и Турция договаривались с Россией. И этот коридор нужен, и он работает", – сказал Зеленский.

Он считает, что после того, как на саммите НАТО были "акценты о гарантиях" для Украины, страна-агрессор РФ может срывать "те или иные важные гуманитарные проекты".

"Россия всегда так реагирует. Не соблюдает слово. И постоянно хочет блокировать те или иные гуманитарные коридоры для того, чтобы создать новый кризис", – сказал Зеленский.