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Зеленский заявил, что после саммита НАТО Россия может сорвать зерновую инициативу

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"Зерновое соглашение" заканчивается 18 июля
"Зерновое соглашение" заканчивается 18 июля
Фото: EPA

На заседании Украина – НАТО в рамках саммита Альянса в Вильнюсе (Литва) поднимался вопрос "зернового соглашения". Об этом 12 июля заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, которую транслировал Офис президента страны в Facebook.

Он отметил, что этот вопрос поднял президент Турции Реджеп Эрдоган.

"Эрдоган [говорил], что Турция поддерживает инициативу, но есть риски. И здесь надо, чтобы генеральный секретарь ООН господин [Антониу] Гутерриш тоже работал над этим вопросом. Потому что у них были соответствующие договоренности с российской стороной", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что украинская сторона не нарушала условий договора и ничего не блокирует.

"Мы не договаривались со [странной-агрессором] Россией, мы договорились с ООН и Турцией. ООН и Турция договаривались с Россией. И этот коридор нужен, и он работает", – сказал Зеленский.

Он считает, что после того, как на саммите НАТО были "акценты о гарантиях" для Украины, страна-агрессор РФ может срывать "те или иные важные гуманитарные проекты".

"Россия всегда так реагирует. Не соблюдает слово. И постоянно хочет блокировать те или иные гуманитарные коридоры для того, чтобы создать новый кризис", – сказал Зеленский.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Также в "зерновом коридоре" участвуют порты Черноморск и Пивденный. Благодаря Черноморской зерновой инициативе снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН в октябре.

"Зерновое соглашение" уже несколько раз продлевали, но Россия неоднократно блокировала работу "зернового коридора", отказываясь регистрировать суда и проводить их инспекцию. 

Россия грозила, что "зерновая сделка" прекратит свое существование, если до 18 мая 2023 года РФ не получит гарантий выполнения ее требований, в том числе по аммиаку, и выступала против "расширения или бесконечного продления" соглашения. Также РФ требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисное обслуживание, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ в порты, ссылаясь на меморандум Россия – ООН.

В итоге в мае договор продлили до 18 июля, сейчас идут переговоры о его пролонгации. За продление сделки выступают все стороны, кроме России.

По состоянию на 11 июля в водах Турции заблокированы 29 судов для загрузки зерна из Украины.

Теги: Россия, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, НАТО, ООН, Вильнюс, Владимир Зеленский, Антониу Гутерриш, зерно, зерновой коридор
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